Para comprender qué se celebra el Lunes de Pascua, debemos adentrarnos en el corazón de la Iglesia Católica y su calendario litúrgico: hoy, 6 de abril, vivimos el segundo día de la Octava de Pascua, un periodo de ocho días donde la alegría de la Resurrección se extiende como si fuera un solo domingo interminable.

En este contexto, el "Lunes del Ángel" emerge como una fecha profundamente reflexiva , diseñada para asimilar el impacto del milagro más grande de la fe cristiana. Si bien este 06 de abril no es un día de descanso obligatorio ni existen ritos especiales por parte de la Iglesia católica, este día puede aprovecharse para hacer una pausa espiritual necesaria para procesar la victoria de la vida sobre la muerte, un evento tan inmenso que un solo día no basta para celebrarlo.

¿Por qué este 06 de abril es el “Lunes del Ángel”? El mensaje celestial que cambió la historia en el sepulcro

¿Por qué se le llama Lunes del Ángel? La respuesta nos lleva directamente al Evangelio de San Mateo, donde se relata el momento exacto en que las mujeres llegaron al sepulcro de Jesús y lo encontraron vacío . Fue un ángel, un mensajero divino, quien tuvo la tarea de pronunciar las palabras que la humanidad aún no estaba lista para articular: "No está aquí, ha resucitado".

Esta intervención celestial es el núcleo de la celebración de hoy. El ángel no sólo trajo consuelo, sino que entregó la noticia que redefinió el destino del mundo, demostrando que la luz siempre vence a la oscuridad más profunda. La palabra "ángel" proviene del griego ángelos, que significa mensajero, y hoy honramos a ese portador de la verdad absoluta que disipó el miedo de los primeros creyentes.

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¿Qué dijo el Papa Juan Pablo II sobre el “Lunes del Ángel”?

El significado de este día fue bellamente explicado por el Papa Juan Pablo II durante una memorable alocución el 4 de abril de 1994, desde el Vaticano. Tras el tradicional rezo del Regina Coeli, el pontífice reflexionó sobre cómo las mujeres, abrumadas por el dolor y el asombro, solo pudieron confirmar que la tumba estaba vacía. Era humanamente imposible para ellas comprender y declarar la Resurrección en ese instante de shock. Por ello, Dios envió a su ángel para poner en palabras el milagro.

Darle su propio espacio en el calendario a este mensajero es un acto de gratitud por ser el puente entre el cielo y la tierra. Es un día festivo porque nos invita a prolongar el júbilo pascual , reuniendo a las familias para compartir la esperanza que este anuncio trajo a la humanidad entera, recordando que no estamos solos en nuestras batallas diarias.

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¿Cómo vivir el “Lunes del Ángel” y renovar tu fe? Tips rápidos

Si deseas conectar con el propósito de esta fecha desde tu hogar y entender por qué es tan relevante hoy, aquí tienes una lista de puntos clave o 'tips' rápidos:

Reza el Regina Coeli: Sustituye el tradicional Ángelus al mediodía con esta hermosa oración mariana que celebra la Resurrección.

Sustituye el tradicional Ángelus al mediodía con esta hermosa oración mariana que celebra la Resurrección. Lee el Evangelio: Dedica unos minutos a repasar el pasaje de San Mateo (Mt 28, 1-8) para revivir el anuncio del ángel.

Dedica unos minutos a repasar el pasaje de San Mateo (Mt 28, 1-8) para revivir el anuncio del ángel. Comparte la esperanza : Sé un "ángel" o mensajero de buenas noticias para alguien que hoy necesite aliento en su vida.

: Sé un "ángel" o mensajero de buenas noticias para alguien que hoy necesite aliento en su vida. Agradece: Tómate un momento de silencio para agradecer por las segundas oportunidades.

En conclusión, el Lunes del Ángel nos recuerda que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, siempre hay una voz de esperanza dispuesta a guiarnos . Que este día festivo sea un recordatorio de que la vida siempre se abre paso.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

