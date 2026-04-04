Este domingo 5 de abril del 2026, millones de personas celebrarán la Pascua 2026. Esta es la fiesta más importante del año para las comunidades católicas y cristianas, quienes conmemoran la resurrección de Jesucristo al tercer día de haber sido crucificado.

Por otro lado, el Domingo de Resurrección es el día que marca oficialmente el fin de la Semana Santa y simboliza la victoria de la vida sobre la muerte , celebrando la esperanza, la nueva vida y la resurrección... ¿pero de dónde viene la colorida tradición de buscar, decorar, regalar e incluso comer huevos de Pascua de chocolate? ¡Entérate de esta curiosa historia!

¿Qué representan los huevos de Pascua y por qué son populares?

Durante la Pascua, se ha popularizado en muchas culturas celebrar con huevos . Las actividades van desde regalarlos a seres queridos, pintarlos y decorarlos hasta organizar una búsqueda de huevos escondidos en casa o en exteriores... ¿pero por qué hacemos eso justo en esta fecha tan especial?

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Históricamente, los huevos han sido un símbolo de renacimiento, vida y fertilidad. En la tradición cristiana y católica, representan la Resurrección de Jesús y son utilizados durante la Pascua para reforzar el mensaje de esperanza, nueva vida y nuevos comienzos.

Su significado en las celebraciones pascuales tiene que ver con el renacer, la esperanza y la resurrección.

¿Cuál fue el origen de los sabrosos huevos de chocolate en la Pascua?

De acuerdo con National Geographic, la idea de buscar huevos de Pascua en el jardín se implementó para incluir a niñas y niños en los festejos religiosos.

Asimismo, una de las tradiciones que sigue vigente en la actualidad es el uso de huevos hechos de chocolate, los cuales aparecieron por primera vez en Francia, Alemania e Italia en el siglo XIX y tenían pequeños regalos en el interior.

A pesar de que algunos registros dictan que este fue el inicio de la popular costumbre que sigue vigente hasta hoy en día, hay antecedentes previos: según la Enciclopedia de Historia Mundial, el primer testimonio de los huevos de Pascua hechos de chocolate se remonta a la corte de Luis XIV en Francia (1643-1715).

JM

