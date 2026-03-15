Todo viajero conoce ese instante: mirar el pase de abordar y pensar “esto ya empezó”. Antes era un papel doblado que sobrevivía en la cartera como podía: entre recibos y monedas. Todo iba bien… hasta que alguien decía: “¿Su pase de abordar?” y comenzaba la pequeña excavación arqueológica en la mochila. Hoy la historia cambió. El pase vive en el celular o incluso en el smartwatch. Se escanea, se sigue caminando y listo. Un pequeño cambio tecnológico que hace el viaje más simple y, literalmente, más ligero.

La escena se repite cada vez más en los aeropuertos: un pasajero avanza hacia seguridad con el teléfono en la mano; otro apenas levanta la muñeca para mostrar su reloj inteligente al escáner. No hay impresiones de último minuto ni carpetas llenas de papeles. Solo un código digital que confirma el vuelo y abre la puerta a la siguiente etapa del viaje.

Para muchos viajeros frecuentes, el cambio parece pequeño, pero en realidad transforma todo el ritual aeroportuario. El proceso empieza incluso antes de salir de casa. Con el Check-in digital, bastan un par de toques en el teléfono para confirmar el vuelo, elegir asiento y descargar el pase de abordar. Sin filas en mostradores ni carreras frente a las máquinas de autoservicio.

Ese ahorro de tiempo tiene un efecto curioso: el viaje comienza con menos estrés. En lugar de llegar al aeropuerto en modo “misión imposible”, el pasajero puede aparecer con más calma, quizá con tiempo para un café o para observar el ir y venir de maletas que siempre parece una coreografía perfectamente caótica.

La digitalización también resuelve uno de los clásicos dramas del aeropuerto: perder el pase de abordar. Cuando está en el teléfono -o sincronizado con otros dispositivos- siempre está disponible. Incluso si la pantalla se bloquea o el internet decide tomarse un descanso, muchas aplicaciones guardan el documento para consultarlo sin conexión.

Y luego está la comodidad. Un pase digital se puede guardar en la cartera electrónica del teléfono, compartir con acompañantes o enviar en segundos si alguien del grupo es el encargado de los boletos. En algunos casos incluso se integra al smartwatch, lo que permite mostrar el código QR directamente desde la muñeca. El gesto es rápido, casi elegante: levantar el brazo, escanear… y seguir caminando como si fuera lo más natural del mundo.

Esta pequeña revolución tecnológica también refleja cómo viaja hoy la gente. El celular se ha convertido en una especie de centro de control portátil: ahí viven los mapas, las reservaciones del hotel, el itinerario del viaje y hasta las recomendaciones de restaurantes. El pase de abordar digital simplemente encontró su lugar en ese ecosistema.

Las aerolíneas lo saben y han comenzado a apostar fuerte por mejorar la experiencia desde sus aplicaciones móviles. Aeroméxico, por ejemplo, permite hacer el Check-in desde su App en pocos pasos y guardar el pase de abordar en el teléfono o en un reloj inteligente, para mostrarlo fácilmente durante el recorrido por el aeropuerto. La misma plataforma también facilita cambios de vuelo desde la palma de la mano o el uso de puntos Aeroméxico Rewards para reservar o añadir servicios al viaje.

Pero más allá de las funciones y las pantallas, lo interesante es lo que ocurre alrededor: cuando la logística se simplifica, el viajero recupera algo que suele perderse entre filas y documentos. Tiempo.

Tiempo para mirar por la ventana del aeropuerto, para leer unas páginas antes de abordar o simplemente para emocionarse con la idea de llegar a otro lugar. Porque viajar siempre ha sido eso: una pausa en la rutina, un cambio de ritmo, una pequeña escapatoria del modo automático.

En ese sentido, la tecnología no busca robar protagonismo al viaje, sino quitarle obstáculos. Un pase de abordar digital puede parecer un detalle mínimo, pero representa una transformación silenciosa en la forma en que nos movemos por el mundo.

Menos papel, menos filas y más tiempo para disfrutar el trayecto. Y a veces todo empieza con algo tan simple como desbloquear el teléfono… o levantar la muñeca rumbo a la puerta de embarque.