Gogo Burgers: Historias de triunfadores

Me da mucho gusto escuchar y ser parte (asistiendo, sé que es parte) de las historias de éxito. Gogo Burgers inició en el Parque Rojo en mayo de 2023 bajo el nombre Dogo Gogo haciendo hot dogs, y en 2025 añadieron hamburguesas. Sólo se ponían sábados y domingos. Llevaban su plancha, su toldo y accesorios para poder confeccionar sus delicias y servir un número limitado de ellas.

Así pues, lo que inició como un emprendimiento, al poco tiempo se corrió la voz, empleó un par de ayudantes y, después, con el cierre del parque para su remodelación, buscó un local para instalarse, mismo que encontraron sobre la calle Francia en la colonia Moderna, a unas cuatro cuadras abajo de Chapultepec, inaugurándolo en septiembre de 2025. Es un local pequeño, pero muy bien montado. Al frente, su cocina abierta al público, en donde tienen un mapa de explosión de ingredientes de las versiones que ofrecen y donde te puedes dar una buena idea de qué lleva cada una.

Tienen cinco tipos de hamburguesa y todas son smash; es decir, de esas en las que pones la carne sobre la plancha y la aplastas para lograr dorados máximos en su proteína.

Así pues, en compañía de mi Miyana favorita, un buen domingo nos aventuramos ahí, ya que ella tenía ganas de comer conmigo y me pidió que la llevara a unas buenas hamburguesas. Yo acababa de ir una semana antes a probar y claro que pasaron el filtro del sello a la calidad Gastrónomo Callejero 2026.

Ella ordenó una americana doble sin tocino ($175), para hacerlo combo (papas y refresco) ($60) más. Todas vienen confeccionadas con pan de papa, que es un pan de extrema suavidad y que cae ligero a la digestión. Su carne es de la mejor calidad; he visto a Tony en Costco comprándola, en porciones de 100 gramos cada una. La ponen en plancha y la aplastan, dejando esos dorados que tanto disfruto, y pedirla doble es lo mejor, ya que este tipo sí alcanza uno a morderlo completo, dado que quedan delgadas sus carnes. Lleva queso americano, cebolla, lechuga y jitomate, y aderezo de la casa que lo hacen combinando mayonesa, catsup, mostaza y sazonadores.

Yo ordené dos: una Oklahoma y bacon jam. Ambas sencillas porque la verdad ya era mucho. La Oklahoma ($115) la preparan poniendo la carne en plancha y coronando con un puño de cebolla cortada muy fina sobre la carne y luego la aplastan con todo y cebolla. Al darle la vuelta, la cebolla queda abajo y se empieza a caramelizar, quedando en un punto medio, lo que hace que esta hamburguesa quede con mucho sabor. Lleva queso americano, pepinillos, aderezo especial y catsup.

Por último, le entré con ganas a la bacon jam ($135). Esta lleva una mermelada de tocino de lo más buena. Tiene ese dejo sabroso, agridulce, y una mayonesa de ajo rostizado que cierra la pinza de una buena receta de hamburguesa. Lleva queso suizo, nada más, y aderezo de la casa. Para disfrutarse de principio a fin. Larga vida a Gogo.

¡Sé feliz!

Gogos Burgers

Comida: 4.5

Lugar: 4

Servicio: 4.5

D: C. Francia 1733, Moderna, Guadalajara, Jal.

H: lunes a jueves de 1:00 pm a 9:00 pm, viernes y sábado de 1:00 pm a 10:00 pm; domingo cierran a las 8:00 pm.

@gogokitchenmx

T: 3338350204