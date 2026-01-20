La espera para miles de fanáticos alrededor del mundo terminó el pasado domingo 18 de enero, pues el universo de “Juego de Tronos” ahora continúa expandiéndose con el lanzamiento de “El Caballero de los Siete Reinos”, una historia que se ubica décadas después de “La Casa del Dragón”.

En el primer episodio, el público conoció el inicio de la historia de Dunk y Egg, con una producción basada en los relatos de George R. R. Martin. Ahora los usuarios de la plataforma de streaming HBO se encuentran a la espera del segundo capítulo.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el segundo capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos"?

La primera temporada "El Caballero de los Siete Reinos" contará los seis episodios, los cuales se irán estrenando semanalmente cada domingo por la noche.

De este modo, el segundo episodio de la serie podrá verse este domingo 25 de enero en punto de las 21:00 horas por HBO. Este tendrá una duración de 33 minutos.

¿De qué trata El Caballero de los Siete Reinos?

"El Caballero de los Siete Reinos" se ubica temporalmente un siglo antes de los sucesos de "Juego de Tronos" y 70 años después de "La Casa del Dragón".

Basada en tres novelas de George R. R. Martin, la trama sigue las vidas de un destacado caballero conocido como Ser Duncan El Alto y Egg, su fiel escudero.

Los Targaryen siguen al mando de los siete reinos en un estado de crisis tras la guerra civil y la inminente extinción de los dragones, por ello, el periodo se caracteriza por una relativa paz. "El Caballero de los Siete Reinos" seguirá los desafíos a los que Duncan y Egg tendrán que enfrentarse durante sus aventuras, los cuales podrán a prueba sus habilidades.

Esta entrega se enfoca en un lado poco explorado de Westeros, y a diferencia de "Juego de Tronos" y "La Casa del Dragón", apuesta por un tono mucho más ligero y episodios más breves.

Se tiene previsto que el último episodio de esta temporada salga el próximo 22 de febrero, y que la segunda entrega llegue al streaming en el 2027. En esta pausa de la historia de Duncan y Egg, se espera que sea estrenada la tercera temporada de "La Casa del Dragón", a mediados de este año.

