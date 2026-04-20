El pie plano es una condición estructural sumamente común donde el arco de la parte interna del pie está completamente aplanado . Esto provoca que toda la planta toque el suelo al estar de pie, alterando la forma en que caminamos y distribuimos nuestro peso corporal diariamente.

Aunque muchas personas nacen con esta característica y nunca presentan síntomas, otras la desarrollan con el tiempo. El desgaste natural por la edad, lesiones deportivas previas o factores genéticos puede alterar la estructura ósea, desencadenando molestias que afectan severamente la rutina diaria de los pacientes.

En México, instituciones de salud pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atienden miles de casos anuales. Muchos de estos pacientes llegan a consulta con fuertes dolores articulares, sin saber que el verdadero origen de su sufrimiento se encuentra en la forma de su pisada.

¿Por qué el arco del pie desaparece con el tiempo?

La pérdida del arco plantar ocurre principalmente cuando los tendones que sostienen las articulaciones del pie se debilitan o inflaman . Este proceso degenerativo puede acelerarse drásticamente por el uso constante de calzado inadecuado, el sedentarismo extremo o el sobrepeso, factores muy presentes en la sociedad actual.

Especialistas en ortopedia del Hospital Civil de Guadalajara advierten que la falta de un diagnóstico oportuno es un riesgo grave . Esta condición altera la biomecánica clínica del cuerpo, generando un efecto dominó que daña progresivamente los tobillos, las rodillas, la cadera y la columna vertebral .

Señales de alerta que no debes ignorar en tu día a día

El primer indicador visible y más fácil de detectar suele estar escondido en tu propio clóset. Si notas que tus zapatos se desgastan de manera irregular, especialmente en la parte interna del talón o la suela, es muy probable que tengas esta condición ortopédica.

Otro síntoma inconfundible es el dolor constante y punzante en el talón o en la zona del arco plantar . Este malestar suele empeorar significativamente después de realizar actividades físicas intensas, practicar algún deporte o simplemente pasar mucho tiempo de pie durante tu jornada laboral.

La inflamación visible a lo largo de la parte interna del tobillo también es una señal clara de advertencia . Este abultamiento indica una sobrecarga peligrosa en los tendones responsables de mantener la estructura del pie, lo que requiere atención médica inmediata para evitar rupturas.

Si experimentas dolor agudo al intentar pararte de puntillas, refleja una debilidad muscular severa que requiere atención. Ignorar estos síntomas iniciales puede derivar rápidamente en complicaciones crónicas como la fascitis plantar, una inflamación del tejido grueso del pie que exige meses de rehabilitación física.

Tips rápidos para identificar y manejar el pie plano en casa

- Realiza la prueba de la huella: Moja ligeramente la planta de tus pies y pisa sobre un papel grueso o cartón. Si observas la huella completa sin la clásica curva en el medio, es una señal innegable de que tu arco ha colapsado y necesitas revisión.

- Inspecciona tu calzado: Revisa las suelas de tus tenis favoritos buscando desgastes asimétricos evidentes. Además, nunca normalices el dolor de piernas, rodillas o espalda baja al final de tu jornada; el dolor es la forma en que tu cuerpo pide ayuda.

- Busca soporte temporal y acude al médico: Utiliza plantillas ortopédicas prefabricadas con soporte para el arco mientras programas tu cita. La Secretaría de Salud Jalisco recomienda acudir al centro de salud más cercano para recibir una valoración profesional y evitar a toda costa la automedicación.

Afortunadamente, el tratamiento moderno para esta condición rara vez requiere intervenciones quirúrgicas invasivas . La gran mayoría de los pacientes logran un alivio definitivo mediante ejercicios de estiramiento diarios, sesiones de fisioterapia dirigida y el uso constante de calzado ortopédico con el soporte adecuado.

ESPECIAL / ISSSTE

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IMSS e ISSSTE

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