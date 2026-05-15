Las manos pueden revelar mucho más que la edad o el desgaste diario. Especialistas en salud advierten que ciertos cambios en la piel, uñas, coloración o movilidad podrían ser señales tempranas de enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares o trastornos del hígado, lo que convierte a esta parte del cuerpo en una alerta silenciosa que no conviene ignorar.

Las manos como “ventana” de la salud

Aunque muchas personas suelen prestar atención únicamente al rostro o al peso corporal cuando piensan en su estado físico, médicos y especialistas coinciden en que las manos pueden ofrecer pistas importantes sobre distintas enfermedades.

Cambios en el color de la piel, inflamación, uñas quebradizas o rigidez en las articulaciones son algunas de las señales que podrían indicar que algo no está funcionando correctamente dentro del organismo.

De acuerdo con expertos en Dermatología, Reumatología y Medicina Interna, estas manifestaciones pueden aparecer antes de que otros síntomas sean evidentes. Por ello, recomiendan observar con atención cualquier alteración persistente.

Uñas frágiles, manchas y cambios de color

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Uno de los signos más comunes aparece en las uñas. Cuando estas se vuelven quebradizas, demasiado pálidas o presentan líneas inusuales, podrían estar relacionadas con problemas de salud.

Las uñas muy blancas, por ejemplo, pueden asociarse con enfermedades del hígado, mientras que un tono azulado podría indicar baja oxigenación en la sangre y posibles problemas cardiacos o pulmonares.

Además, especialistas señalan que las uñas amarillas y gruesas podrían relacionarse con infecciones o incluso con enfermedades respiratorias crónicas.

La Clínica Mayo y organismos como la American Academy of Dermatology han explicado que las alteraciones en las uñas también pueden aparecer en personas con deficiencia de hierro, anemia o trastornos de la tiroides.

Rigidez e inflamación en las articulaciones

Otro síntoma frecuente es la inflamación en dedos y articulaciones. Cuando las manos amanecen rígidas o con dolor constante, esto podría ser una señal de enfermedades como la artritis reumatoide. Este padecimiento ocurre cuando el sistema inmunológico ataca las articulaciones, provocando inflamación, desgaste y dificultad para mover los dedos.

Los especialistas destacan que detectar el problema a tiempo puede ayudar a reducir el daño permanente y mejorar la calidad de vida mediante tratamientos médicos y fisioterapia.

También existen casos en los que la hinchazón repentina puede relacionarse con problemas circulatorios o retención de líquidos.

Piel reseca y cambios en la textura

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La textura de la piel también puede ofrecer pistas importantes. Las manos excesivamente secas, agrietadas o ásperas no siempre son consecuencia del clima o del uso constante de jabón. Expertos explican que esto puede estar relacionado con afecciones como el hipotiroidismo o la diabetes.

En pacientes con diabetes, por ejemplo, es común que exista mala circulación sanguínea y deshidratación de la piel, lo que provoca resequedad persistente. Además, algunas personas desarrollan manchas oscuras o engrosamiento de ciertas zonas, especialmente en nudillos y dedos.

Temblores y pérdida de fuerza

Los movimientos involuntarios en las manos también pueden ser una señal de alerta. Los temblores persistentes podrían asociarse con enfermedades neurológicas como el Parkinson. Aunque en algunos casos los temblores aparecen por estrés, ansiedad o exceso de cafeína, cuando son constantes y afectan actividades diarias es importante acudir a revisión médica.

La pérdida de fuerza para sostener objetos, abrir frascos o escribir también puede estar relacionada con problemas neurológicos o musculares. Especialistas de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan no minimizar estos síntomas, especialmente cuando aparecen de forma progresiva.

Los especialistas recomiendan observar si estos síntomas aparecen acompañados de cansancio, fiebre, pérdida de peso o dificultad para respirar.

¿Por qué las manos reflejan tantas enfermedades?

Las manos concentran una gran cantidad de vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y articulaciones, por lo que cualquier alteración interna puede manifestarse rápidamente en esta zona. Además, al estar constantemente expuestas, permiten notar cambios que quizá pasarían desapercibidos en otras partes del cuerpo.

Expertos en salud subrayan que las manos no ofrecen un diagnóstico definitivo por sí solas, pero sí funcionan como una señal de advertencia que puede motivar a buscar atención médica temprana.

Con información de Mayo Clinic y American Academy of Dermatology Association

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