Un ataque de abejas puede convertirse en una emergencia en cuestión de segundos. Saber cómo reaccionar correctamente no solo reduce el riesgo de múltiples picaduras, también puede evitar complicaciones graves, especialmente en personas alérgicas o niños que quedan atrapados cerca de un enjambre.

Los especialistas en protección civil y manejo de fauna coinciden en algo: los primeros segundos son clave cuando una persona queda rodeada por un enjambre de abejas. Aunque las abejas cumplen una función esencial en el ecosistema como polinizadoras, pueden volverse agresivas cuando perciben amenazas cerca de su colmena.

El riesgo aumenta durante temporadas de calor, poda de árboles, construcción de viviendas o movimientos bruscos cerca de panales ocultos en techos, jardines o estructuras urbanas.

Organismos como la Cruz Roja Mexicana y especialistas en manejo de Apis mellifera recomiendan actuar rápidamente para evitar múltiples picaduras, ya que estas pueden provocar reacciones alérgicas severas o incluso complicaciones respiratorias.

Uno de los errores más comunes es intentar espantar a las abejas con las manos. Esto puede empeorar la situación porque los movimientos bruscos las hacen sentir más amenazadas. La recomendación principal es correr inmediatamente hacia un lugar cerrado como una casa, automóvil o edificio.

Las abejas suelen perseguir a las personas porque liberan feromonas de alarma al picar, lo que provoca que más insectos se unan al ataque. Por ello, especialistas aconsejan cubrirse el rostro mientras se corre, especialmente ojos, nariz y boca.

También se recomienda mantener la calma lo más posible y evitar gritar, ya que abrir demasiado la boca podría permitir la entrada accidental de insectos.

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Lo que nunca debes hacer durante un ataque

Expertos en Entomology señalan que existen acciones que pueden aumentar considerablemente el peligro.

Entre las principales están:

No saltar al agua. Las abejas suelen esperar cerca de la superficie.

No intentar aplastar insectos mientras vuelan alrededor.

No quedarse inmóvil cerca del enjambre.

No refugiarse en arbustos o lugares abiertos.

No usar perfumes intensos o ropa demasiado brillante si se está en zonas rurales o boscosas.

La Protección Civil también recomienda no intentar retirar colmenas por cuenta propia. En ciudades como Guadalajara y otras zonas urbanas de México, los reportes por enjambres suelen aumentar durante temporadas cálidas, especialmente cuando las colonias buscan nuevos espacios para instalarse.

Cómo actuar después de las picaduras

Una vez que la persona logra ponerse a salvo, el siguiente paso es revisar cuántas picaduras recibió y retirar los aguijones lo más rápido posible. Los especialistas recomiendan hacerlo raspando suavemente la piel con una tarjeta rígida o un objeto plano. Lo importante es evitar apretar el aguijón con pinzas, ya que esto puede liberar más veneno.

Después se aconseja lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo para disminuir la inflamación y mantenerse atento a cualquier reacción anormal.

Entre los síntomas de alerta destacan:

Dificultad para respirar.

Inflamación en garganta o lengua.

Mareos.

Náuseas.

Desmayos.

Ronchas en distintas partes del cuerpo.

Cuando aparecen estas señales, se debe buscar atención médica inmediata porque podría tratarse de una reacción alérgica severa conocida como anafilaxia.

¿Por qué los enjambres pueden ser tan peligrosos?

Aunque una sola picadura suele ser dolorosa pero manejable, un ataque masivo cambia completamente el escenario. Las abejas africanizadas, presentes en distintos puntos de Mexico y América Latina, son conocidas por reaccionar de forma más defensiva cuando sienten amenazada su colonia.

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Expertos explican que estos insectos pueden perseguir a una persona durante varios metros y atacar en grupo. El peligro aumenta en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o antecedentes de alergias.

Además, múltiples picaduras pueden generar una acumulación tóxica de veneno incluso en personas que normalmente no son alérgicas. La Secretaría de Salud ha recordado en distintas campañas que actuar rápidamente puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una emergencia médica.

Especialistas subrayan que las abejas son fundamentales para el equilibrio ambiental y la producción agrícola, ya que participan en la polinización de múltiples cultivos. Sin embargo, cuando un enjambre se siente amenazado, el comportamiento defensivo puede convertirse en un riesgo importante para las personas.

Por ello, conocer cómo reaccionar correctamente, identificar síntomas de peligro y buscar ayuda profesional sigue siendo la mejor forma de protegerse sin poner en riesgo a estos insectos esenciales para el ecosistema.

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