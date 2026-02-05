Este 5 de febrero se celebra el Día Mundial de la Nutella, una fecha dedicada a uno de los productos más populares de la repostería y los desayunos en todo el mundo. Aunque no se trata de una conmemoración oficial, la efeméride ha ganado relevancia con el paso de los años gracias al entusiasmo de millones de seguidores de esta crema de avellanas y cacao.

El origen del Día Mundial de la Nutella

La celebración nació en 2007, impulsada por la bloguera estadounidense Sara Rosso, quien era una gran admiradora del producto. A través de su iniciativa, propuso dedicar un día a compartir recetas, recuerdos y experiencias relacionadas con Nutella, idea que rápidamente se difundió en redes sociales y comunidades digitales hasta convertirse en un festejo global.

CANVA

Desde entonces, cada 5 de febrero, personas de distintos países se suman a la celebración publicando fotografías, anécdotas y platillos elaborados con este producto.

La historia detrás de Nutella

Nutella fue creada en 1964 por la empresa italiana Ferrero, aunque su origen se remonta a la posguerra europea, cuando el cacao era escaso. Pietro Ferrero desarrolló una pasta dulce a base de avellanas, ingrediente abundante en la región de Piamonte, con la intención de ofrecer una alternativa accesible al chocolate.

Con el paso del tiempo, la receta evolucionó hasta convertirse en la crema untable que hoy se conoce, logrando una expansión internacional que la posicionó como un referente de la industria alimentaria.

Por qué Nutella tiene su propio día

El Día Mundial de la Nutella no solo celebra el producto en sí, sino el vínculo emocional que muchas personas han creado con él. Para muchos consumidores, Nutella está asociada con momentos cotidianos como el desayuno, la merienda o reuniones familiares, lo que ha contribuido a su popularidad y permanencia en distintas generaciones.

Además, la fecha se ha convertido en una oportunidad para promover la creatividad culinaria, ya que se comparten recetas que van desde postres hasta combinaciones innovadoras.

CANVA

Actualmente, la propia empresa Ferrero reconoce y participa en el Día Mundial de la Nutella, sumándose a la conversación digital y destacando el impacto cultural de la marca. Así, cada 5 de febrero, esta celebración reúne a millones de personas en torno a un producto que trascendió fronteras y se integró a la vida diaria de consumidores en todo el mundo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB