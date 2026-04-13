Este lunes 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso , un homenaje a uno de los actos de amor más importantes entre las parejas, las amistades y los seres queridos. A pesar de ser una fecha que muchos toman en cuenta, hay quienes todavía no conocen la historia detrás. A continuación te la contamos.

El beso más largo del mundo

Hace 13 años, el 13 de abril del 2013 una pareja tailandesa, Ekkachai y Laksana Tiranarat, rompió el récord mundial del beso más largo del mundo, el cuál duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos en un concurso.

Este evento llamó la atención mediática, por lo que se propuso conmemorar este acto con una fecha, y fue así como diferentes comunidades adoptaron el 13 de abril como el Día Internacional del Beso, como recordatorio de lo importante que es este acto de amor.

¿Por qué los besos son tan importantes?

Viendo los besos desde una perspectiva científica, estos no son sólo símbolos, sino que liberan endorfinas y oxitocina, dos hormonas que están ligadas al placer y al apego.

Debido a la química detrás, besar puede reducir el estrés, causar felicidad y tranquilidad, además de reforzar los lazos afectivos no solo en las parejas, pues existen muchos tipos de besos que generan bienestar y no necesariamente se encasillan en relaciones sentimentales; besos en la mejilla, en la frente, en la mano, etc.

Por otro lado, los besos han formado parte importante de diferentes rituales, como por ejemplo, las bodas. Desde años remotos, un beso es considerado como el máximo acto de amor, llegando a protagonizar historias en las que un beso de amor verdadero puede romper poderosos hechizos, entre otras cosas.

Al tener gran presencia en diferentes culturas, el beso es considerado como un gesto que logra rebasar la barrera de diferentes idiomas y trasciende generaciones.

El Día Internacional del Beso busca promover las formas sanas de demostrar el amor y el afecto, y en muchos lugares del mundo se realizan actividades que giran en torno a ello.

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