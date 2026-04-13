El 13 de abril, millones de personas alrededor del mundo se unen con gran entusiasmo para celebrar una de las expresiones de afecto más universales, antiguas y placenteras que existen en toda la historia de la humanidad: el beso.

Esta fecha tan especial y romántica no fue elegida al azar por el calendario internacional, sino que responde directamente a un evento histórico sin precedentes que puso a prueba la resistencia física humana y el amor incondicional de una pareja asiática.

El asombroso récord mundial que originó el Día Internacional del Beso

Todo comenzó en la exótica Tailandia, cuando la pareja formada por los enamorados Ekkachai y Laksana Tiranarat decidió participar en un peculiar y agotador concurso organizado por la famosa franquicia Ripley's Believe It or Not!, buscando demostrar su inquebrantable vínculo amoroso.

Ellos lograron establecer un impresionante récord Guinness oficial al besarse de forma ininterrumpida durante exactamente 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, superando con creces su propia marca anterior y dejando al mundo entero verdaderamente con la boca abierta.

Este hito asombroso no solo les otorgó fama mundial y un jugoso premio económico en efectivo, sino que inspiró la creación de esta efeméride global para recordar la vital importancia de esta muestra de cariño en nuestras ajetreadas vidas modernas.

La fascinante ciencia detrás de unir los labios: un gimnasio facial

Aunque a simple vista parezca un acto sumamente sencillo y cotidiano, existe toda una rama científica dedicada exclusivamente a su estudio: la filematología, que investiga a fondo las complejas reacciones físicas, químicas y psicológicas que experimentamos al besar a alguien.

Al dar un beso apasionado y profundo, nuestro rostro se convierte instantáneamente en un gimnasio en miniatura, activando de manera coordinada hasta 34 músculos faciales y 112 músculos posturales distribuidos estratégicamente en diferentes partes de todo nuestro cuerpo.

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Además de fortalecer y tonificar el rostro, esta placentera actividad es un excelente y divertido ejercicio cardiovascular, ya que los expertos en salud afirman que un beso intenso puede ayudarte a quemar entre 2 y 26 calorías por cada minuto de duración .

Un poderoso cóctel de hormonas y beneficios directos para tu salud

A nivel cerebral, el contacto labial desencadena una verdadera explosión de neurotransmisores positivos, liberando de forma natural grandes dosis de oxitocina (conocida popularmente como la hormona del apego), dopamina (que genera inmenso placer) y serotonina (la principal responsable de la felicidad).

Al mismo tiempo que te hace sentir literalmente en las nubes, esta acción reduce de manera significativa los niveles de cortisol en la sangre, convirtiéndose en un poderoso, gratuito y muy accesible antídoto natural contra el estrés y la ansiedad diaria .

Para celebrar este día al máximo y sorprender gratamente a tu pareja, aquí te dejamos una lista de tips rápidos y curiosidades que todo lector fiel de El Informador debe conocer y compartir hoy mismo en sus redes sociales favoritas:

Intercambio microscópico muy saludable: En un beso apasionado de apenas 10 segundos se comparten cerca de 80 millones de bacterias, un proceso biológico que, sorprendentemente, ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico y a prevenir diversas enfermedades a largo plazo.

El curioso instinto natural de inclinación: Diversos estudios científicos revelan que el 66% de las personas inclina instintivamente la cabeza hacia la derecha al besar, un fascinante rasgo motor que los investigadores atribuyen a la etapa de gestación dentro del útero materno.

En un beso apasionado de apenas 10 segundos se comparten cerca de 80 millones de bacterias. AFP / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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