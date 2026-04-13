Seguramente has escuchado en alguna reunión familiar o entre vecinos la historia de alguien que, tras un fuerte accidente, una noticia impactante o un asalto, comenzó a presentar síntomas de diabetes. En la cultura popular de México y América Latina, el "diabetes por susto" es una creencia sumamente arraigada, pero ¿qué dice la medicina al respecto?

Aquí te explicamos la realidad científica sobre este fenómeno y por qué parece haber una relación tan directa entre las emociones fuertes y el diagnóstico de esta enfermedad.

El susto no "crea" la diabetes

La respuesta corta y contundente es no. Un susto, por más intenso que sea, no tiene la capacidad de dañar el páncreas o alterar el metabolismo de una persona sana para convertirla en diabética de la noche a la mañana.

La diabetes es una enfermedad crónica que se desarrolla durante años debido a factores genéticos, estilo de vida (alimentación, sedentarismo) y procesos autoinmunes. Sin embargo, existe una explicación biológica de por qué el diagnóstico suele coincidir con un evento traumático.

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¿Qué pasa en tu cuerpo cuando te asustas?

Para entender por qué se vinculan ambos eventos, debemos mirar qué ocurre internamente durante una situación de estrés agudo. Cuando experimentas un "susto", tu cuerpo entra en un estado de alerta máxima y activa el sistema endocrino:

Liberación de hormonas: Se disparan grandes cantidades de adrenalina y cortisol (la hormona del estrés).

Combustible inmediato: Estas hormonas ordenan al hígado liberar glucosa (azúcar) en el torrente sanguíneo para darte energía extra y poder "luchar o huir".

Resistencia temporal: El cortisol hace que las células sean menos sensibles a la insulina momentáneamente para que el azúcar se quede en la sangre y esté disponible para los músculos.

¿Por qué aparece el diagnóstico justo después del susto?

Los especialistas señalan tres escenarios clave:

La diabetes ya estaba ahí: Muchas personas viven con diabetes tipo 2 sin saberlo durante años. El cuerpo logra compensar los niveles altos de azúcar hasta que el susto provoca un pico de glucosa tan alto que el organismo ya no puede controlarlo, haciendo que los síntomas (mucha sed, orina frecuente, visión borrosa) se vuelvan evidentes.

El cuerpo logra compensar los niveles altos de azúcar haciendo que los síntomas (mucha sed, orina frecuente, visión borrosa) se vuelvan evidentes. El debut metabólico: En personas que ya estaban en una etapa de "prediabetes", el estrés extremo puede ser el "empujón final" que desequilibra el sistema y acelera la aparición clínica de la enfermedad.

el estrés extremo puede ser el que desequilibra el sistema y acelera la aparición clínica de la enfermedad. Confusión con la hiperglucemia reactiva: Tras un evento traumático, cualquier persona puede tener el azúcar elevada por unas horas debido a la adrenalina, pero en alguien sano, el nivel vuelve a la normalidad rápidamente. En alguien con riesgo, ese nivel se queda arriba.

Factores que SÍ causan diabetes

En lugar de culpar a un evento emocional aislado, es fundamental prestar atención a los verdaderos pilares que desarrollan esta condición:

Genética: Antecedentes familiares directos.

Sobrepeso y obesidad: Especialmente la grasa acumulada en el abdomen.

Resistencia a la insulina: Cuando las células dejan de responder adecuadamente a esta hormona.

Sedentarismo: La falta de actividad física impide que los músculos consuman la glucosa de forma eficiente.

Si después de un evento fuerte te diagnosticaron diabetes, lo más probable es que tu cuerpo ya estuviera lidiando con niveles elevados de azúcar de forma silenciosa. Si tienes factores de riesgo, no esperes a un susto para revisar tu salud. Realizarte una prueba de glucosa en ayunas al menos una vez al año es la mejor herramienta de prevención.

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