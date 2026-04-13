Seguramente has escuchado en alguna reunión familiar o entre vecinos la historia de alguien que, tras un fuerte accidente, una noticia impactante o un asalto, comenzó a presentar síntomas de diabetes. En la cultura popular de México y América Latina, el "diabetes por susto" es una creencia sumamente arraigada, pero ¿qué dice la medicina al respecto?Aquí te explicamos la realidad científica sobre este fenómeno y por qué parece haber una relación tan directa entre las emociones fuertes y el diagnóstico de esta enfermedad.La respuesta corta y contundente es no. Un susto, por más intenso que sea, no tiene la capacidad de dañar el páncreas o alterar el metabolismo de una persona sana para convertirla en diabética de la noche a la mañana.La diabetes es una enfermedad crónica que se desarrolla durante años debido a factores genéticos, estilo de vida (alimentación, sedentarismo) y procesos autoinmunes. Sin embargo, existe una explicación biológica de por qué el diagnóstico suele coincidir con un evento traumático.Para entender por qué se vinculan ambos eventos, debemos mirar qué ocurre internamente durante una situación de estrés agudo. Cuando experimentas un "susto", tu cuerpo entra en un estado de alerta máxima y activa el sistema endocrino:Los especialistas señalan tres escenarios clave:En lugar de culpar a un evento emocional aislado, es fundamental prestar atención a los verdaderos pilares que desarrollan esta condición:Si después de un evento fuerte te diagnosticaron diabetes, lo más probable es que tu cuerpo ya estuviera lidiando con niveles elevados de azúcar de forma silenciosa. Si tienes factores de riesgo, no esperes a un susto para revisar tu salud. Realizarte una prueba de glucosa en ayunas al menos una vez al año es la mejor herramienta de prevención.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB