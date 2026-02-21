Terso es un nuevo restaurante, (octubre 2025) que llega a la Colonia Providencia pisando fuerte, y poniendo en alto la gastronomía de la zona. Es un lugar sin pretensiones, con una arquitectura suave y cálida y una atmósfera sabrosa. Con un pequeño salón con una barra, que permite ver y participar en la confección de tus alimentos, y una terraza con un gran árbol. Siento que llegó para quedarse.Así, el pasado viernes, en compañía de otra pareja, nos dispusimos a tomarnos la tarde para pasarla sin prisas y bien atendidos, pero mejor, bien comidos. Y es que ya había oído hablar del lugar e investigué un poco. Con una cocina mexicana con dejos thai. Tienen platillos propios y adecuaciones a otros donde imprimen su sello personal y los hace únicos. Con una carta breve pero muy antojable, con nueve entradas personales y ocho platillos para compartir, dan forma a su oferta gastronómica y aquí te cuento qué pedimos.Iniciamos con croquetas de chicharrón prensado ($180) en un plato hondo. Presentan cinco croquetas muy bien fritas, con un interior muy cremoso y un sabor ligero a chicharrón con tropiezos del mismo de cuando en cuando. Muy bien ejecutado el bechamel y acompañan con una salsa blanca, halal, que se confecciona con yogurt, mayonesa, vinagre, limón y eneldo. Una entradita formidable para compartir y arrancar motores.Seguimos con crudo de atún aleta azul ($390) de un rojo intenso que parecía tinto, son 100 gramos de proteína, con una salsa a base de mantequilla avellanada (es ésta que calientan hasta cambiar de color) que emulsionan con salsa de soya y a la que una vez emplatada acompañan con unas líneas de aceite de chiles y coronan con un pico de gallo con un picor bajo. El atún de primerísima calidad. Digno de hacerte unos bocadillos con las tostadas de maíz azul que acompañan. Buenazo.Seguimos compartiendo platillos con unos camarones ($310), éstos son una delicia, vienen en plato hondo con cáscara y cabeza, que es como más conservan su sabor. Son algo así como zarandeados a su estilo. O bien, adobados. Los preparan con un adobo donde predomina el chile mixe, que es una variedad de chile pasilla de la sierra norte de Oaxaca, que ahúman y secan logando un sabor intenso y un poco dulce. Vienen muy bien impregnados de su salsa y sólo acompañan con un par de limones para bautizar con unas gotas. ¡Éntrale con las manos!Por último y para tapar la muela pedimos un New York angus ($660) de término perfecto, medio y muy bien presentado con un sellado excepcional y de muy buena calidad. Lo pedimos fileteado para omitir el paso en mesa. Acompañan con un salteado de espinaca y hongos portobello troceados con un jus (este jugo de carne digamos) con sake, que combina maravilloso. Al New York solo lo visten con un poco de cebollín por encima y lo dejan para la foto y degustación. Espléndido.Larga vida, terso. Comida 5Lugar 4.5Servicio 4.5 Domicilio: C. Bogota 2733-Int. A, Providencia, 44630 Guadalajara, Jal.Horario: Martes y miércoles de 2:00 pm a 10:30 pm, jueves a sábado de 2:00 pm a 11:30 pm, domingos de 2:00 pm a 6:30 pmIG: @ters.rest Teléfono: 3329500407 CT