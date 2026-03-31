¡Todos lo sabemos! Un buen tapatío jamás le dice que no a una orden de taquitos bien servida. Sin embargo, al analizar los datos de la aplicación FatSecret descubrimos qué platillo se corona en el ranking del mayor número de calorías… ¡entérate!

¿Pastor o carnitas? Esta es el taco con más calorías

El indiscutible peso pesado es el taco de carnitas, una delicia que, en una porción de aproximadamente 240 gramos, alcanza la asombrosa cifra de 486 calorías. Este manjar porcino concentra un alto porcentaje de grasa que lo vuelve irresistible, pero también un verdadero desafío para quienes buscan mantener la línea.

A pesar de su imponente carga calórica, no todo está perdido para los amantes de este platillo tradicional. La misma fuente confirma que la carne de cerdo utilizada en las carnitas es una excelente fuente de proteínas, hierro, zinc y vitaminas del complejo B . ¿Por qué nos importa esto? Porque demuestra que aporta nutrientes valiosos si se consume con moderación. El secreto radica en cuándo y dónde lo comemos, evitando los excesos nocturnos y prefiriendo establecimientos que utilicen ingredientes frescos y carne de calidad para su preparación.

El engaño del pastor en los restaurantes

El segundo lugar en nuestra lista de excesos lo ocupa el rey de las noches mexicanas: el taco al pastor. Según los registros de la plataforma Nutriscan, un taco promedio de 120 gramos contiene unas 200 calorías. No obstante, la trampa calórica aparece dependiendo del lugar donde lo pidas. En las taquerías callejeras tradicionales, donde se usan tortillas más pequeñas, el aporte baja a entre 150 y 180 calorías. Pero si decides pedirlo en un restaurante formal, las porciones crecen y un solo taco puede dispararse hasta las 250 o 300 calorías.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Desglosar este platillo nos ayuda a entender exactamente qué estamos ingiriendo en cada mordida. La carne de cerdo marinada aporta alrededor de 144 calorías, la tortilla de maíz suma cerca de 50, y la clásica guarnición de piña, cebolla y cilantro apenas añade entre 6 y 10 calorías . Al igual que las carnitas, el pastor destaca por su aporte de proteínas, hierro y complejo B. La clave para disfrutarlo en Jalisco es pedirlo con moderación, priorizando las versiones de taquería pequeña con ingredientes frescos.

El borrego y los tips para un antojo inteligente

Finalmente, no podemos dejar fuera al taco de borrego, una opción que muchos consideran inofensiva pero que esconde su propio peso nutricional. Los cálculos de FatSecret indican que cada ración de este tipo aporta cerca de 218 calorías. Aunque supera al pastor tradicional de taquería, su perfil nutricional es sumamente atractivo: es rico en proteínas, hierro, vitamina B12, zinc y selenio, destacando además por ser bajo en grasas saturadas. Si buscas un taco contundente pero con grasas de mejor calidad, el borrego es una alternativa fantástica frente a las carnitas.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Para que no renuncies a este delicioso antojito, aquí te dejamos unos tips rápidos para tu próxima visita a la taquería:

Controla las porciones: Opta por las versiones de taquerías con tortillas más pequeñas para reducir el impacto calórico.

Opta por las versiones de taquerías con tortillas más pequeñas para reducir el impacto calórico. Aprovecha los complementos: Acompaña tus platillos con verduras frescas como cebolla y cilantro, que suman apenas entre 6 y 10 calorías.

Acompaña tus platillos con verduras frescas como cebolla y cilantro, que suman apenas entre 6 y 10 calorías. Elige sabiamente el lugar: Los restaurantes formales suelen servir porciones mucho más calóricas que los puestos tradicionales.

Los restaurantes formales suelen servir porciones mucho más calóricas que los puestos tradicionales. Explora alternativas: Los tacos de mariscos preparados con camarones o pulpo son opciones altamente nutritivas.

En conclusión, celebrar nuestra gastronomía no tiene por qué estar peleado con la salud, siempre y cuando estemos informados. La próxima vez que te sientes frente al trompo o la cazuela, recuerda estos datos y saborea cada bocado sabiendo exactamente qué le estás dando a tu cuerpo. ¡Que viva el taco y que viva el buen comer sin culpas ni remordimientos!

JM