Día del Padre 2026: ¿Cuándo se celebra en México y por qué cambia de fecha cada año?

El Día del Padre es una de las celebraciones familiares más esperadas del año, ya que representa una oportunidad para reconocer la labor, compromiso y cariño de quienes cumplen un papel fundamental en la vida de sus hijos. Sin embargo, esta fecha suele causar confusión debido a que no permanece estable en el calendario y cambia cada año.

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A diferencia de otras fechas conmemorativas en México, como el Día de las Madres, que se celebra cada 10 de mayo, el homenaje a los padres se determina bajo una regla diferente. Esta tradición tiene sus propias características y se originó hace más de un siglo en otro país, antes de incorporarse a las celebraciones familiares mexicanas.

¿Por qué cambia la fecha del Día del Padre en México cada año?

La razón principal es que el Día del Padre no está ligado a una fecha específica, sino a un día determinado de la semana. En México, al igual que en otros países, esta celebración se lleva a cabo cada tercer domingo de junio.

Esto significa que la fecha puede variar de un año a otro dependiendo de cómo caiga el calendario. Aunque el mes siempre es junio, el día exacto cambia porque se busca que la celebración ocurra en domingo, día que tradicionalmente se asocia con la convivencia familiar.

Gracias a este criterio, muchas familias pueden organizar reuniones, comidas, paseos o actividades especiales para reconocer a los padres sin interferir con las actividades laborales o escolares.

En 2026, el Día del Padre en México se celebrará el próximo 21 de junio, fecha en la que miles de familias aprovecharán para homenajear a los papás con regalos, reuniones familiares y mensajes de agradecimiento.

El origen del Día del Padre y la historia detrás de la celebración

El origen de esta conmemoración se encuentra en Estados Unidos a principios del siglo XX. La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, una mujer que buscó reconocer públicamente el esfuerzo de su padre, Henry Jackson Smart, un veterano de guerra que asumió la responsabilidad de criar solo a sus hijos tras la muerte de su esposa.

Inspirada por el éxito que ya tenía el Día de las Madres, Dodd promovió una fecha dedicada a destacar la importancia de la figura paterna y su influencia en la formación de las nuevas generaciones.

Con el paso de los años, la idea ganó popularidad y fue adoptada por varios países, hasta convertirse en una de las celebraciones familiares más reconocidas en el mundo.

La historia de esta celebración en territorio mexicano también tiene una figura clave. Se trata de Carmelita Tostado Gamboa, una joven originaria de la Comarca Lagunera que cuestionó por qué existía una fecha especial para las madres, pero no para los padres.

A temprana edad comenzó a impulsar el reconocimiento de la paternidad y la importancia del papel que desempeñan los papás dentro de la familia y la sociedad.

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Su principal inspiración fue su propio padre, Pedro Tostado Ontiveros, quien desarrolló una destacada trayectoria profesional como telegrafista y servidor público.

Con el tiempo, iniciativas como la suya ayudaron a fortalecer una tradición que hoy forma parte del calendario de millones de familias mexicanas.

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