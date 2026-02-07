¿Cuántas mexicanas perdonan la infidelidad y regresan con la pareja?

La infidelidad en la pareja es un tema común y las mexicanas tienen formas específicas de actual frente a este conflicto de pareja. Estos son los datos:

Para la app de citas adopte, la infidelidad es un tema frecuente en México. Según una encuesta que realizaron, al 84% de las mexicanas les han sido infiel y el 59% lo ha sido en alguna ocasión (esto frente a un 41% que nunca ha engañado) .

El mismo sondeo reveló que el 46% de las encuestadas declaró que la infidelidad la descubrió en de redes sociales (WhatsApp, Instagram u otras), frente a un 30% que aseguró que fue la actitud de su pareja lo que la delató. El 24 % restante se enteró por amigos o familiares.

Otros detalles mostraron que el 68% de las encuestadas, la duda o la falta de confianza las llevó a prestar mayor atención a las redes sociales de su pareja. Únicamente el 32% respondió que nunca se interesó.

Por otra parte, al enterarse del engaño, las encuestadas aseguraron, en su mayoría, haber sentido, decepción (41%), dolor (31%) y coraje (18%). Únicamente un 8 % sintió indiferencia.

¿Cuántas perdonan la infidelidad?

En materia de infidelidad, desde luego, tomar una decisión no es sencillo, ya sea que se perdone o se termine la relación. Ante esta situación, el 75% de las encuestadas decidió finalizar la relación. Únicamente un 25% perdonó, indicando que le tomó un tiempo reflexionarlo .

En otros casos, la decisión es regresar el gesto de igual manera, es decir, serle infiel al que engañó primero. El 24% de las mexicanas confirmó haber sentido la necesidad de ser infiel, sin pasar al acto, frente a un 26% que admitió haberlo hecho.

¿Qué hace la mayoría tras la infidelidad?

Romper el contacto parece ser la opción más efectiva para pasar el duelo. Algo que tiene muy claro la mayoría de las encuestadas, ya que el 67% afirma que hacerlo sí les ayudó a superar la situación . En concreto, el 51% dice no tener contacto alguno con su ex pareja, el 26% tener el contacto mínimo necesario, y solamente un 23% seguir en contacto.

Es importante subrayar que romper contacto no es una fórmula mágica, esto debe ir acompañado de un trabajo personal, aunado al tiempo necesario para sanar. La mejor medicina es invertir en uno mismo, dedicando tiempo a actividades nuevas y rodeándose de gente que realmente lo ama y lo valore, concluyo adopte.

