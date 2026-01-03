El Día de Reyes 2026 es una de las celebraciones más arraigadas en la México, y una de las más esperadas por niñas y niños, sobre todo en la capital del país. Además de los regalos que, según la tradición cristiana, traen Melchor, Gaspar y Baltasar cada 6 de enero a los hogares de la Ciudad de México, esta fecha está muy unida a la gastronomía. En la mesa de quienes celebran no puede faltar la Rosca de Reyes y, como acompañante indispensable, una bebida caliente que reconforte el cuerpo, sobre todo en la presente temporada invernal: el atole.

La costumbre dicta que la rosca de reyes se disfrute con chocolate caliente o atole, esta última una bebida que forma parte del día a día y de las celebraciones más importantes en México. Su presencia no es casual, ya que mezcla sabor, valor nutricional y un fuerte simbolismo cultural.

El atole, una bebida tradicional muy nutritiva

El atole se elabora principalmente a base de maíz. Consumido caliente, es ideal para las épocas de frío y aporta múltiples beneficios al organismo.

De acuerdo con el Gobierno de México, entre sus principales propiedades destacan las del maíz: es rico en fibra, contiene antioxidantes y minerales como potasio, magnesio, fósforo y zinc, además de vitaminas del complejo B, como la B1 y la B7. También es una fuente importante de energía, ya que aporta alrededor de 123 calorías por cada 100 gramos de maíz cocido.

Otra de sus ventajas es su versatilidad. El atole puede prepararse únicamente con agua, lo que lo hace apto para personas intolerantes a la lactosa o que siguen dietas líquidas, aunque también puede elaborarse con leche para obtener una textura más cremosa.

La historia del atole en las celebraciones en México

El Gobierno de México señala que el atole es una bebida de origen prehispánico consumida en México, Guatemala y otros países de Centroamérica. En su forma original, consistía en una cocción dulce de harina de maíz en agua, con una viscosidad moderada y servida muy caliente. Con el paso del tiempo, se le añadieron especias aromáticas como cacao, vainilla, canela, anís, flor de azahar y hojas de naranjo, además de otros saborizantes como chocolate o pulpa de frutas.

Tradicionalmente, se endulza con piloncillo, pero también puede hacerse con azúcar o miel. Aunque el maíz sigue siendo su base principal, hoy existen variantes elaboradas con harina de arroz o de trigo, adaptándose a los gustos y costumbres regionales.

Del Día de Reyes al Día de la Candelaria

La celebración del Día de Reyes se extiende hasta el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, cuando se cumple la tradición de compartir tamales y atole. Quienes encuentran el muñequito del Niño Dios en la rosca de Reyes tienen el compromiso de "invitar los tamales" para seguir festejando.

En México, esta fecha fusiona la tradición religiosa con antiguas prácticas prehispánicas de ofrecer alimentos a los dioses, tal como lo documentó Bernardino de Sahagún. Los tamales, elaborados también a base de maíz, son los protagonistas, acompañados siempre por el atole.

Esta bebida caliente trae a la mente de las personas recuerdos de infancia, desayunos familiares y noches frías del periodo de inicios de año. Más que una bebida, es un complemento ideal entre la cultura y las celebraciones que del calendario tradicional mexicano, desde el Día de Reyes hasta el Día de la Candelaria.

