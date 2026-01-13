¿Qué día es de mala suerte, martes 13 o viernes 13?

Alrededor del día de hoy, martes 13, existen múltiples creencias en la cultura popular, pero alguna vez te has preguntado ¿a qué se debe el prejuicio que existe ante esta fecha?

El martes 13 es ¿superstición o solo mala reputación? A continuación, te informaremos todo lo que tienes que saber acerca de esta fecha.

Existen diversas connotaciones respecto al origen de este día, en la mitología romana, el martes está asociado a Marte, el dios de la guerra, lo que le da una connotación de violencia y desgracia. En la biblia cuando se nos relata la Última Cena, había 13 comensales antes de la traición de Judas. Los griegos refuerzan la idea de que el martes 13 es un día de mala suerte debido a que en esta fecha se cree que ocurrió el evento que marcó el fin del Imperio Bizantino.

Los ejemplos anteriormente mencionados demuestran que existe más de un solo origen alrededor de dicha creencia. Pero entonces, ¿si existe un martes 13, por qué los viernes 13 también son considerados días de mala suerte?

Por otro lado, la mitología vikinga tiene como referencia al día 13 como la ejemplificación de la calamidad, debido a que este se asocia a Loki, un dios traicionero y caótico, por lo que esta cifra se consideraba poco fiable.

Diferencias entre el martes 13 y el viernes 13

Existe una explicación plausible sobre el porque se diferencian ambas fechas, el martes 13 es considerado de mala suerte en gran parte de Latinoamérica, por el contrario, el viernes 13 ha sido retratado de mala suerte en el cine, la literatura y los medios de comunicación anglosajones.

Cualquiera que sea tu preferencia en cuestión de creencias, te recordamos que nunca es un mal día para tratar de evitar malos augurios.

CT