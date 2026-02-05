Día de la Constitución en México: recuento de los hechos que se celebran hoy

Este 5 de febrero, México conmemora el Día de la Constitución, una fecha clave en la historia nacional que recuerda la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, documento que sentó las bases del Estado moderno y consolidó importantes derechos sociales.

El origen de la Constitución de 1917

La actual Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro, durante el gobierno de Venustiano Carranza, como resultado directo del proceso revolucionario iniciado en 1910. Su objetivo principal fue responder a las demandas sociales surgidas tras años de desigualdad, autoritarismo y conflicto armado.

Este texto constitucional sustituyó a la Constitución de 1857 e incorporó, por primera vez en el mundo, derechos sociales de manera explícita, lo que la convirtió en un referente internacional.

Los principales avances que se celebran

Entre los hechos más relevantes que se recuerdan en esta fecha destacan los artículos que marcaron un antes y un después en la vida pública del país. El artículo 3° estableció la educación laica, gratuita y obligatoria; el artículo 27 reconoció la propiedad originaria de la nación sobre tierras y recursos naturales; y el artículo 123 garantizó derechos laborales como la jornada de ocho horas, el salario mínimo y la protección a los trabajadores.

Estos avances colocaron a México como pionero en la defensa constitucional de los derechos sociales y laborales.

A lo largo de más de un siglo, la Constitución mexicana ha sido objeto de numerosas reformas para adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos del país. Sin embargo, su esencia como marco jurídico fundamental se mantiene, al regular la organización del Estado, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como el funcionamiento de las instituciones.

Cómo se conmemora el Día de la Constitución

El Día de la Constitución es una fecha de carácter cívico que se conmemora con ceremonias oficiales, actos académicos y reflexiones sobre el estado de derecho y la democracia en México. Aunque históricamente se celebra el 5 de febrero, el día de descanso oficial suele trasladarse al primer lunes de febrero, de acuerdo con la legislación laboral.

Esta jornada invita a recordar los principios que dieron origen a la vida constitucional del país y a reconocer la importancia de la ley fundamental como pilar de la convivencia social y la soberanía nacional.

