A unos días de febrero comienza a abundar el olor a tamal. La fecha está marcada en el calendario: el 2 de febrero es el día en que aquellas personas que obtuvieron el compromiso de invitar el platillo, luego de que en su pedazo de Rosca de Reyes les apareciera "un niñito Jesús" o alguna otra figurita sustituta. No en todos esos contratos sociales que marca la tradición está puesta la bebida, pero en los hogares mexicanos la celebración se suele acompañar de atole y si bien el maridaje es una delicia, puede que no sea la decisión más nutritiva, especialmente para cierto tipo de dietas.

Sin ánimos de aguar la convivencia familiar y de amigos por el Día de la Candelaria 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló cuántas calorías se suele ingerir en esta fecha. De acuerdo con datos registrados por el instituto y publicados en 2018 a través de sus redes sociales, un tamal tiene una carga calórica aproximada de 400 unidades.

Por su parte, un vaso de atole puede llegar a tener hasta 180 calorías. Por lo que, si el consumo es de dos tamales y un atole, una persona puede ingerir poco menos de mil calorías en una "sentada". Eso es relevante si ponemos en perspectiva que una persona adulta debería estar consumiendo entre mil 600 y 3 mil calorías por día, dependiendo de sus actividades físicas diarias. Es decir que, para una persona masculina de actividad física de cinco a siete días a la semana, con esta sola comida del Día de la Candelaria ya estaría adquiriendo cerca de un tercio de las calorías que necesita en un solo día.

No obstante, también es importante la interacción social y la continuación de las tradiciones que son parte de la cultura. Para lograr resolver ambas situaciones, el IMSS recomendó en el momento de publicar sus datos, comer un tamal con un cuarto de leche, lo cual dejaría la ingesta en 440 calorías. La recomendación del instituto va con esta última advertencia:

"¡Cuidado! Sin duda el tamal es una delicia, pero de nutritivo, no tiene mucho y de engordador, bastante. No te decimos que no comas, solo MÍDETE".

