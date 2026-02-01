Descubre el rostro secreto de Las Vegas

Los pioneros que posaron sus ojos sobre el valle donde hoy se encuentra la ciudad de Las Vegas deben haber sentido que se abría ante ellos el mismísimo paraíso. Dotada de manantiales, pastizales y vegetación, el contraste con el desierto circundante era inmenso. Sabían que ante ellos se encontraba un lugar especial, si no es que único.

Hace casi 100 años (en 1931), se legalizó el juego en los casinos. Esa modificación legal sería la catapulta que lanzaría a Las Vegas de ser una ciudad mediana del Estado de Nevada a convertirse en su motor económico más grande.

Hoy, es una metrópoli vibrante, que sin negar el imán que significan sus casinos, ha diversificado de forma espectacular su oferta turística: Gastronomía, espectáculos, compras, aventura en espacios abiertos y cultura.

Sí, cultura, porque ese lado de Las Vegas también existe y en esta edición de PASAPORTE exploraremos uno de los lados más bohemios y poco explorados de esta ciudad, que sabe premiar bien a los viajeros más curiosos que deciden recorrerla más allá del Strip, su avenida principal.

Mob Museum. El museo abrió sus puertas el 14 de febrero de 2012. ESPECIAL

Mob Museum

El apodo de “la ciudad del pecado” no le incomoda a Las Vegas. Por sus avenidas, hoteles y casinos transitaron en el pasado algunos de los gángsters más afamados de la historia de la Unión Americana.

De aquellos personajes queda un eco en el Mob Museum, o “museo de la mafia” en español. Sus cuatro pisos ofrecen experiencias interactivas, colecciones de artefactos y cómo no: un laboratorio del crimen.

Más información: https://themobmuseum.org/

The Neon Museum. Exhibe letreros de los casinos antiguos. ESPECIAL

The Neon Museum

La historia de Las Vegas no se entendería sin los espectaculares letreros que suelen iluminar sus edificios, hoteles y casinos. Brillantes y de diseños atrevidos, han marcado tendencia durante décadas en el mundo de la publicidad.

Una magnífica colección de ellos los podemos encontrar en The Neon Museum. Su experiencia es todavía más interesante por las noches, cuando varias de sus “colecciones” se encienden para el deleite visual.

Más información: https://neonmuseum.org/

National Atomic Testing Museum. El recinto abrió sus puertas en 2005. ESPECIAL

National Atomic Testing Museum

Otro imprescindible es el “museo nacional de las pruebas atómicas”. Y es que sí, en los desiertos del Oeste estadounidense se probaron varios de estos artefactos durante décadas. No te preocupes, ningún aparato contiene radioactividad.

Además de la información acumulada por siete décadas de estudios, el museo contiene reactores nucleares, misiles y colaboraciones especiales con otros institutos e incluso con programas de televisión y videojuegos.

Más información: https://www.atomicmuseum.vegas/

Discovery Children’s Museum. Museo infantil sin fines de lucro. ESPECIAL

Discovery Children’s Museum

Pensado para los niños, pero también bastante entretenido para los adultos, este museo cuenta con tres pisos de exhibiciones y galerías interactivas, lo que garantiza un buen rato de diversión.

También agrega una sección de historia, tanto natural como de la ciudad, que nos permite comprender como esta zona desértica se convirtió en una de las urbes más relevantes de Estados Unidos.

Más información: https://travelnevada.com/childrens-museums/discovery-childrens-museum/

¿Dónde quedarte?

The Venetian Resort Las Vegas: Con un toque de la toscana italiana en su decoración, este hotel ofrece más de 7 mil 100 suites, así como 40 restaurantes.

Con un toque de la toscana italiana en su decoración, este hotel ofrece más de 7 mil 100 suites, así como 40 restaurantes. JW Marriott Las Vegas: Enclavado en la zona de Summerlin, a las afueras del Strip, ofrece desde vistas a las montañas desde algunas de sus suites hasta la adrenalina de su casino, el Rampart.

Enclavado en la zona de Summerlin, a las afueras del Strip, ofrece desde vistas a las montañas desde algunas de sus suites hasta la adrenalina de su casino, el Rampart. Fontainebleau Las Vegas: Estancias de lujo al extremo Norte del Strip, es el edificio más alto de la ciudad, al tiempo de contar con más de 3 mil 600 habitaciones.

SABER MÁS

¡A volar!

La opción más cómoda para llegar a Las Vegas es vía aérea. Guadalajara cuenta con una conexión directa con esta ciudad de Nevada a través de la aerolínea Volaris.

Otras empresas, como Viva y Aeroméxico, también vuelan a este destino, con una conexión previa. Recuerda que al entrar a Estados Unidos debes observar que tu pasaporte tenga una vigencia de al menos seis meses, así como contar una visa.

