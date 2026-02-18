El Miércoles de Ceniza, que es precisamente hoy 18 de febrero, es el comienzo de la Cuaresma 2026 para millones de fieles católicos en el mundo. En México, además, este día trae consigo tradiciones que comprenden la preparación de platillos propios de la temporada, entre estos, la capirotada. Este alimento, que se elabora con pan, piloncillo, semillas, queso y otros ingredientes dependiendo de la región, a menudo genera cuestionamientos acerca de si es sano o no consumirlo.

¿Qué tan saludable es comer capirotada?

Al respecto, el portal El Poder del Consumidor señala que la capirotada tradicional puede tener una carga considerable de azúcares y calorías, principalmente por el uso de piloncillo o azúcar refinada en el jarabe (té, café, canela o leche evaporada, por ejemplo) que baña el pan. A esto se suman otros elementos como el pan, que aporta carbohidratos, y en algunas versiones, ingredientes ultraprocesados que incrementan el contenido calórico.

Desde el punto de vista nutricional, según El Poder del Consumidor, el problema no radica en un solo ingrediente, sino en la combinación. El jarabe concentrado eleva el aporte de azúcares simples, lo que puede llevar a picos de glucosa en la sangre si se consume en exceso. Además, el pan (sobre todo si se utiliza blanco en lugar de bolillo o picón) carece de fibra suficiente para contrarrestar ese efecto. Aunque la capirotada también incluye alimentos más sanos como son las nueces o cacahuates, entre otras semillas que aportan grasas saludables y proteínas, estos beneficios pueden quedar opacados por el exceso de azúcar.

Todo lo anterior no indica que la capirotada deba eliminarse de la dieta de Cuaresma. Como ocurre con la mayoría de los platillos tradicionales, lo importante está en la moderación, así como hacer posibles ajustes a la receta . Utilizar pan integral, reducir la cantidad de piloncillo, evitar ingredientes ultraprocesados y controlar las porciones son medidas que pueden afectar menos la salud sin sacrificar la tradición.

En este Miércoles de Ceniza aumenta el consumo de capirotada y crece conforme avanza la Cuaresma, ya que tiene un gran valor cultural y religioso en nuestro país. Sin embargo, desde una perspectiva de salud pública, es recomendable consumirla de manera ocasional y en cantidades moderadas, sobre todo en personas con diabetes, sobrepeso u otros padecimientos metabólicos.

