¿De dónde viene el panettone y cuál es su relación con la Navidad?

Uno de los sucesos habituales durante la época decembrina es el resurgimiento de algunos platillos y recetas, característicos de la Navidad y otros festejos de fin de año. Este es el caso del panettone, un pan que no suele faltar en el menú.

¿Qué es el panettone y de dónde viene?

De acuerdo con información de la Encyclopædia Britannica, el panettone es un pastel de origen italiano, tradicionalmente asociado a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Su origen, sin embargo, es tema de debate, pues no hay un registro citable al respecto. Aunque fuente como Britannica y el Ministerio del Turismo de Italia mencionan que la creencia popular ubica la elaboración del primer panettone en Milán, en el siglo XV, en la cocina del duque Ludovico Sforza. Claro que el nombre como tal no formaba parte de ningún diccionario italiano sino hasta 1839.

Del mismo modo, el Ministerio del Turismo reconoce que la historia del panettone tiene que ver tanto con datos históricos como con la tradición oral del norte de Italia.

La relación del panettone con la Navidad, por otro lado, tiene mucho que ver con la situación económica de la región, pues hasta finales del siglo XV, el trigo era considerado una materia prima de gran valor. Su uso se limitaba a las cocinas de las casas privilegiadas, excepto en Navidad; cuando los panaderos podían usarlo para hacer pan.

En aquella época, menciona el Gobierno de Italia, la tradición era poner tres hogazas de pan de trigo en la mesa, dividirlas para que rindieran durante las celebraciones, y guardar una rebanada hasta el próximo año como símbolo de continuidad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

