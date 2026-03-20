Cuaresma en México: Trucos para un pescado frito seco y dorado

Dado que en la Cuaresma está prohibido comer carnes rojas —específicamente los días viernes y el jueves y viernes santo— el alimento clave en esta temporada son los pescados y los mariscos, de los cuales existen diversas formas de prepararlos. En esta ocasión te compartiremos los mejores tips para prepara pescado frito y logres obtener texturas crujientes sin sacrificar la jugosidad del producto.

¿Cuál es la temperatura ideal para freír el pescado?

El control del calor es el factor más crítico para evitar que el alimento absorba grasa en exceso. Según información de la plataforma Hunt Fish Manitoba, la temperatura óptima del aceite debe mantenerse entre los 180°C y 190°C. Si el aceite no está lo suficientemente caliente, el rebozado se ablandará; si está demasiado alto, el exterior se quemará antes de cocer el centro.

De acuerdo con Fish Files, es fundamental elegir aceites con un punto de humo elevado, como el de girasol, cacahuate o canola. Estos aceites soportan las altas temperaturas necesarias para una fritura profunda sin degradarse ni alterar el perfil de sabor del pescado.

¿Cómo preparar el pescado para un rebozado crujiente?

La humedad es la principal enemiga de una costra perfecta. El portal Elicit Folio señala que los filetes deben secarse meticulosamente con toallas de papel antes de cubrirlos. Esto garantiza que la harina o el capeado se adhieran firmemente a la proteína.

Existen diversos estilos para lograr esa textura deseada:

Estilo sureño: Utiliza harina de maíz sazonada para una costra más densa y granulada, según menciona Elicit Folio.

Utiliza harina de maíz sazonada para una costra más densa y granulada, según menciona Elicit Folio. Tempura o cerveza: Mezclas líquidas que crean una capa aireada y ligera al contacto con el aceite caliente.

Mezclas líquidas que crean una capa aireada y ligera al contacto con el aceite caliente. Empanizado clásico: Una secuencia de harina, huevo batido y pan molido (o galleta) para una cobertura uniforme.

¿Qué errores evitar durante el proceso de fritura?

Uno de los errores más comunes es saturar el recipiente de cocción. Taste of Home recomienda freír el pescado en tandas pequeñas para evitar que la temperatura del aceite caiga drásticamente, lo que resultaría en una textura aceitosa.

Para saber cuándo retirar el pescado, las guías de Fish Files sugieren observar el color y la textura: el filete debe lucir dorado por fuera y volverse opaco y firme por dentro, separándose fácilmente con un tenedor. Al sacarlo, es vital colocarlo sobre una rejilla metálica para que el aire circule y no se humedezca la base.

¿Con qué acompañar el pescado frito esta temporada?

El equilibrio de sabores es esencial para disfrutar de una fritura. De acuerdo con Taste of Home, una salsa tártara casera —hecha con mayonesa, pepinillos, cebolla y limón— es el complemento ideal debido a su acidez.

Por su parte, la tradición de los "fish and chips" destaca que el uso de rodajas de limón fresco ayuda a cortar la sensación de grasa y resalta las notas marinas del pescado.

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KR