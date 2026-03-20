Los refrescos son una de las bebidas más dañinas para el organismo, y a pesar de que existen alternativas “light”, “zero” o “sin azúcar”, estas podrían causar todavía más daño con el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades graves, algunas mortales.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevó a cabo una investigación donde se señala que la sucralosa, uno de los compuestos, se utiliza principalmente como endulzante de refrescos y varios alimentos procesados.

La investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sonia León Cabrera, apunta que los efectos de este edulcorante, si se consume en etapas tempranas del desarrollo, pueden producir cambios fatales en el organismo, favoreciendo a la aparición de cáncer de colon.

Aumento de casos de cáncer de colon el México

Desde hace varios años México se ha enfrentado a un aumento en los casos de cáncer de colon , principalmente en hombres de 30 a 59 años. Anteriormente la enfermedad era diagnosticada más frecuentemente en personas mayores de 60 años, en contraste con la estadística actual.

Además, nuestro país se encuentra en el primer lugar en cuanto al consumo de refresco y bebidas azucaradas en el mundo.

El cáncer de colon es el tercer tipo de cáncer más común en el mundo, detrás del cáncer de pulmón y de mama, y tiene el segundo lugar en mortalidad, después del cáncer de pulmón.

Como ya se mencionó, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cáncer de colon se presenta en hombre de entre 30 a 59 años. Los casos en mujeres también han representado un aumento, pero son más comunes el cáncer de mama, de cuello uterino y de ovario.

Otras investigaciones

La investigadora León Cabrera manifiesta que “basados en esta información, mi equipo y yo decidimos emprender una investigación para ver qué efectos tiene el consumo de sucralosa, en específico, en recién nacidos de madres que consumieron este edulcorante no calórico durante la etapa perinatal (que va de la semana 28 de gestación al séptimo día de vida del bebé fuera del útero materno)”.

Por su parte, otro análisis elaborado en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, se observó que los bebés nacidos de madres que ingirieron sucralosa en el embarazo, y también en la lactancia, producían más citocinas proinflamatorias, comparándose con otros neonatos.

Una tercera investigación demostró que se generan cambios en la microbiota del calostro, es decir, la primera leche materna que se produce al dar a luz al bebé, la cual es sumamente importante para reforzar su sistema inmune.

Advertencias

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), se debe consumir 5ml de cucralosa por kg de peso corporal al día, lo que quiere decir que una persona que pesa 70kg puede ingerir alrededor de 350ml diarios, sin llegar a superar ese límite.

Lo más recomendable es evitar en manera de lo posible estas bebidas para poder prevenir y evitar el desarrollo de estas enfermedades, y monitorear su ingesta en mujeres embarazadas para que los neonatos no afectar su desarrollo. De hecho, la mayoría de estos productos, especialmente alimentos y bebidas, llevan una advertencia en la que se recomienda no consumirse durante el embarazo, la lactancia y en edades tempranas de los niños.

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