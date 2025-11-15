¿Cuánto tiempo se debe dejar la bolsita de té en el agua?

En época de frío el consumo de té caliente es favorecido por muchas personas. Pero para disfrutarlo con plenitud, es importante saber cuánto tiempo debe permanecer sumergida en el agua caliente la bolsita que contiene la planta. Esto te interesa:

La preparación del té depende de los gustos de cada persona. Hay quienes prefieren elaborarlo con hiervas secas y otras más prefieren comprarlo en bolsas, ya que nos ahorra tiempo en la cocina.

Asimismo, para quienes disfrutan de un té con sabor suave es mejor prepararlo con hiervas pulverizadas; mientras que para un sabor intenso se debe medir el tiempo en que se remoja la bolsa.

De acuerdo con el sitio BebeTé, este tiempo considera varios factores, entre ellos, la cantidad de hojas que hay en la bolsita, la temperatura del agua y, sobre todo, el tipo de té que se va a preparar.

En promedio, se recomienda dejar la bolsa en el agua caliente conforme los siguientes intervalos:

Té blanco: 2 minutos.

Té verde: De 2 a 3 minutos.

Té oolong (azul): 3 minutos.

Té rojo: De 2 a 3 minutos.

Té negro: Entre 5 y 8 minutos.

Té rooibos: Entre 5 y 8 minutos.

¿Qué sucede si no remojas la bolsa de té durante el tiempo correcto?

Remojar la bolsa de té más tiempo del recomendado oscurece el color de la infusión y, por consecuencia, puede dañar el esmalte de los dientes o irritar la garganta , detalla el sitio Medlineplus.

Además, las hojas expulsarán mayor cantidad de cafeína y taninos, sustancias que en exceso amargan el sabor de tu bebida.

Otra acción que muchas personas hacen y es un error dentro de la preparación del té, es exprimir la bolsa hasta dejarla seca para que "libere todo su sabor". Sin embargo, con esta práctica desprendes el exceso de taninos, lo que también altera su sabor.

Una recomendación de los expertos es que, en lugar de remojar la bolsa de té por mucho tiempo, la metas en el agua caliente por intervalos cortos. Así obtendrás un sabor sutil y agradable al paladar.

Finalmente, el portal Cafetearte señala que las bolsas de té se pueden reutilizar máximo 2 veces. Eso sí, considera que el sabor y el color de la bebida serán menos intensos.

