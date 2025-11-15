Conoce las propiedades de la infusión de cáscara de naranja

En tiempos de frío es bueno echar mano de aquellos remedios naturales que favorecen a mejorar la salud o prevenir enfermedades propias de la temporada. Y, en ese sentido, la vitamina C es crucial y la naranja es una de las reinas de este nutriente.

¿Qué beneficios tiene la infusión de cáscara de naranja?

La naranja por sí sola es una fruta dotada de nutrientes: vitamina C, fibra, potasio y magnesio . Además, contiene pectina que es un tipo de fibra que ayuda a estabilizar los niveles de colesterol en la sangre.

No obstante, parte de los beneficios de dicha fruta se encuentran en su cáscara , misma que desechamos al consumir los gajos o licuarla para hacer jugo. Pero antes de que la tires a la basura, date la oportunidad de conocer sus bondades.

De acuerdo con el sitio Citrus and Life, la cáscara de naranja aporta vitaminas C, A, B5, B6 y minerales como el magnesio, calcio, hierro, zinc, potasio y fósforo, nutrientes que favorecen al sistema inmunológico .

Durante la época de frío, mantener altas las defensas es clave para prevenir enfermedades. Por si no lo sabías, la cáscara de este crítico es fuente de flavonoides y limonoides, cuyas propiedades son antioxidantes, antivirales, antifúngicas y antibacterianas .

El frío también afecta el estado de la piel, resecándola y haciéndola sensible a las condiciones del ambiente. Por fortuna, los extractos de la cáscara de naranja funcionan como activos para protegerla.

Te puede interesar: El peso ATACA al dólar en el cierre semanal

De igual manera, estimulan la síntesis de colágeno haciendo que la dermis retenga por más tiempo la hidratación, esto de acuerdo con un estudio de la Lovely Professional University.

Finalmente, el sitio NewScience señala que en 100 g de cáscara de naranja se encuentran alrededor de 10.6 g de fibra dietética. Dicho valor la convierte en una excelente aliada para mantener la salud digestiva y controlar el peso.

¿Cómo preparar la infusión de cáscara de naranja?

Puedes aprovechar los beneficios de la naranja y su cáscara en múltiples preparaciones, aunque durante el invierno lo mejor es consumir bebidas calientes para regular la temperatura del cuerpo.

En ese sentido, te recomendamos utilizar la cáscara para preparar una infusión con la siguiente receta:

Ingredientes:

1 l de agua.

4 o 5 naranjas.

Endulzante de tu preferencia (miel o canela).

Preparación:

Separa y corta la cáscara de la naranja en tiras.

Hierve el agua junto con el jugo y la cáscara de naranja por aproximadamente 10 minutos.

Deja reposar la infusión de 20 a 25 minutos para que la fruta libere sus nutrientes.

Cuela la infusión y añade un toque de miel o una vara de canela para endulzar.

¡Listo! Disfruta una deliciosa infusión y muy nutritiva para protegerte en invierno.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

