¿Cuánto cuesta una cerveza en el Estadio Monterrey durante el Mundial 2026?

La cuenta regresiva para el pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase más crítica, y con ella, los detalles logísticos y comerciales de las sedes mexicanas comienzan a salir a la luz de forma definitiva.

Este lunes 8 de junio de 2026, una serie de reportes financieros y filtraciones de las listas de proveedores dentro del Estadio Monterrey (conocido popularmente como el "Gigante de Acero" de Guadalupe, Nuevo León) confirmaron los elevados costos que pagarán los aficionados por consumir bebidas alcohólicas. El precio de una cerveza individual se fija en un piso de 300 pesos, desatando de inmediato una oleada de opiniones divididas en redes sociales y foros de aficionados.

El incremento responde a la homologación de precios internacionales que el comité organizador de la FIFA aplica a los esquemas de alimentos y bebidas dentro de los estadios oficiales. Para el aficionado regiomontano y los miles de turistas nacionales que viajarán a Nuevo León para presenciar los cuatro partidos de la fase de grupos asignados a esta sede, acudir al recinto demandará una planeación financiera rigurosa, pues el gasto en consumo dentro de las tribunas podría igualar o superar el costo operativo del boleto de entrada.

El desglose de la barra mundialista: precios por marca en el Estadio Monterrey

Las filtraciones operativas detallan las marcas específicas y las presentaciones comerciales que estarán disponibles en las barras de servicio del Estadio Monterrey durante las semanas de competencia. Las cadenas de distribución unificaron los precios para mantener un flujo ágil de operaciones en cajas y evitar nudos de botella en los pasillos principales durante el medio tiempo:

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Corona: Presentación de 710 mililitros por un costo de 299 pesos.

Michelob Ultra: Presentación de 710 mililitros por un costo de $310 pesos.

Flying Fish (Doble): Presentación de dos piezas de 355 mililitros por 300 pesos.

Michelob Zero (Sin alcohol): Presentación doble de 355 mililitros por 300 pesos.

Las autoridades del estadio y la FIFA mantendrán este tabulador sin modificaciones a lo largo de todo el torneo, independientemente de la relevancia del partido en disputa. Cabe destacar que el personal de servicio servirá las bebidas en vasos plásticos conmemorativos del evento, un elemento que busca añadir valor coleccionable para justificar la tarifa frente al consumidor.

México contra Estados Unidos: los estadios nacionales siguen siendo los más económicos

A pesar del descontento inicial de la afición mexicana ante el aumento del precio (que habitualmente oscila entre los $130 y $170 pesos en un partido de temporada regular de los Rayados de Monterrey), los análisis globales de la plataforma especializada SeatPick arrojan un dato contundente: los tres estadios de México ocupan los primeros lugares mundiales en accesibilidad económica.

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El Estadio Monterrey, el Estadio Guadalajara (Akron) y el Estadio Ciudad de México (Azteca) representan un oasis financiero para el turismo internacional si se les compara con los precios prohibitivos de las sedes ubicadas en la Unión Americana.

Mientras que en Monterrey una cerveza cuesta el equivalente aproximado a 5.87 dólares, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia los fanáticos pagarán la estratosférica cifra de 18.50 dólares por envase (más de 320 pesos mexicanos). Asimismo, estadios de alta tecnología en California como el SoFi Stadium de Los Ángeles o el Levi's Stadium de Santa Clara fijaron su precio base en los 14.18 dólares, consolidando una brecha de costo de hasta el 72% a favor de los bolsillos que asistan a los juegos en territorio mexicano.

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¿Se permitirá la venta de cerveza con alcohol en todos los partidos de México en el Mundial 2026?

Sí. A diferencia de las restricciones absolutas implementadas en los estadios durante el Mundial de Qatar 2022, los tres países organizadores de la edición 2026 (México, Estados Unidos y Canadá) autorizaron plenamente la comercialización de bebidas alcohólicas en los puntos de venta de las tribunas y palcos oficiales de la FIFA.

¿Cuáles son los métodos de pago autorizados para comprar comida y bebida en los estadios de México?

La FIFA implementará una política de transacciones 100% digitales y libres de efectivo (cashless) en todas las sedes del Mundial 2026. Los asistentes al Estadio Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México deberán realizar sus pagos exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito, billeteras electrónicas o dispositivos móviles con tecnología NFC.

JM