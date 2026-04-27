¿Cuáles son los perros que no crecen? Razas que debes considerar

Si estás en busca de un animalito que sea tu compañía incondicional y que además vuelva tus días más entretenidos y dinámicos , probablemente un perrito sea la mejor opción para ti, ya que con su gran energía y carácter pueden enternecer el corazón de cualquiera.

No obstante, es real que una de las principales limitantes de muchas familias y personas que desean adoptar un cachorro es el espacio en el que habitan , ya que no cualquier raza puede permanecer en espacios más reducidos como departamentos o hogares sin jardín.

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Sin embargo, esto no es un impedimento para que no le des hogar a un amiguito peludo, pues existen muchos tipos de perros que durante su crecimiento se mantienen en un tamaño ideal para este tipo de lugares.

Los perros pequeños o miniatura se han popularizado en los últimos años, especialmente en las ciudades, justamente por la facilidad con la que pueden adaptarse a espacios reducidos, a la par que sus necesidades suelen ser más fáciles de mantener.

Por ello, si estás en busca de un canino pequeño que no ocupe mucho espacio y pueda vivir dignamente en lugares chicos, a continuación te compartimos algunas de las razas que cumplen con estas características y que pueden ser una gran opción para cualquier hogar.

Razas de perros que no crecen demasiado

Cuando hablamos de perros pequeños nos referimos a aquellos que incluso en su adultez y vejez no pasan de los 5 a 6 kilos. Estos canes, por lo general, son mucho más adaptables, ya que no requieren demasiado espacio para cubrir sus necesidades físicas, además de que es mucho más sencillo transportarlos.

Otra de sus ventajas es que tener un perro mini suele ser más económico, gracias a que no consumen demasiados alimentos y su tamaño facilita que muchos cuidados como baños, corte de pelo o mantenimiento también resulten más accesibles.

Algunos de los perros que cumplen con estas características son los siguientes:

Bichón Maltés

Este amiguito es uno de los preferidos, ya que su pelaje blanco y su aspecto tierno lo han llevado a ganarse el cariño de cientos de personas, además de que tiene una personalidad juguetona y puede vivir hasta los 15 años o más.

Por lo general suelen medir entre 20 y 25 cm de altura a la cruz y pesar entre 3 y 4 kg. Alcanzan su tamaño definitivo alrededor de los 12 a 15 meses, por lo que es catalogado como una raza ideal para espacios reducidos.

Shih Tzu

Los Shih Tzu son una raza pequeña que suele medir entre 20 y 28 cm de altura a la cruz y pesar entre 4 y 7 kilos. Se caracterizan por ser ligeramente más largos que altos, aunque su pelaje sí requiere de cuidados especiales.

Pomerania

Estos perros son compactos, aunque de abundante pelaje. Su peso estándar ideal es de entre 1.3 y 3 kg y tienen una altura a la cruz de entre 18 y 30 cm.

Suelen ser muy enérgicos y de gran personalidad, aunque pueden ser sensibles a los cambios de temperatura, por lo que se debe monitorear constantemente su salud.

Teckel o Perro Salchicha

Los perros salchicha son animales alargados y de patas cortas que por lo general no pasan de los 15 kilos y miden de 20 a 23 cm a la cruz. Existen también versiones más pequeñas de 13 a 15 cm que pesan aproximadamente 5 kilos.

Con la correcta educación tienden a convertirse en animales sumamente obedientes, enérgicos y cariñosos.

Chihuahua

Los chihuahuas son la raza de perros más pequeña que existe, aunque aun así suelen tener una personalidad intensa. Sin embargo, también son extremadamente leales y protectores con sus dueños.

Existen diferentes tipos, pero en promedio miden de 15 a 23 centímetros y pesan de 1 a 4 kilos.

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Adoptar un perro pequeño puede ser una excelente alternativa para quienes viven en departamentos o casas con poco espacio, siempre y cuando se les brinden los cuidados, el cariño y la atención que necesitan. Más allá del tamaño, lo importante es ofrecerles un hogar responsable donde puedan crecer felices y convertirse en ese compañero fiel que hará tus días mucho más especiales.

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