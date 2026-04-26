5 perros para adultos mayores: descubre la raza ideal

Promover la adopción de perros es una de las acciones más nobles que no solo cambia la vida de los canes, sino también de sus dueños, ya que pueden ser una de las mejores compañías que puedan tener en sus vidas, especialmente para los adultos mayores que tienen que pasar mayor parte de su tiempo en el hogar.

Sin embargo, es importante considerar algunos aspectos antes de elegir un perro para una persona de edad, como su tranquilidad, tamaño, temperamento, etc.

A continuación te decimos 5 razas de perros recomendadas para los adultos mayores de acuerdo al portal de internet Purina.

Razas de perros para adultos mayores

Bichón frisé

Esta raza de perro es ideal para los adultos mayores, ya que, a diferencia de otras, no son tan activos, por lo que no demandan tanta actividad física.

Además, son grandes guardianes, ya que su instinto es mantenerse alerta, alertando de extraños cercanos. Por si fuera poco, también son perros hipoalergénicos ideales para las personas que padecen de alergias.

Cavalier King Charles Spaniel

Ya que un adulto mayor puede necesitar más compañía que los demás, el Cavalier King Charles Spaniel le puede ayudar en eso. A esta raza de perro le encanta la compañía y son cariñosos con sus amos.

Por otro lado, es que es un perro que requiere de actividad física de una hora aproximadamente, por lo que puede ser el compañero ideal para la rutina de paseo de un adulto mayor.

Un adulto mayor puede necesitar más compañía que los demás; el Cavalier King Charles Spaniel le puede ayudar en eso. UNSPLASH / C. MIHAKA

West Highland terrier

Esta raza de perro es muy inteligente, amorosa y leal, lo que le da puntos a favor para ser el mejor compañero de una persona de edad avanzada.

Además, es un gran guardián para un adulto mayor; sin embargo, cabe mencionar que requieren adiestramiento canino básico, ya que suele ser hiperactivo y desordenado.

Chihuahua

Gracias a su naturaleza familiar, cariñosa y atenta, puede convertirse en el mejor amigo de un adulto mayor. No obstante, los chihuahua requieren de una temprana y adecuada socialización, ya que son animales que son susceptibles a ponerse nerviosos por cualquier novedad en su entorno.

UNSPLASJ / J. ALZATE

Golden retriever

Si el adulto mayor requiere de actividad física, este perro es de las mejores opciones. A pesar de su gran tamaño, puede ser una gran compañía. Lo mejor es que es un perro inseparable, paciente, tranquilo y protector.

Si el adulto mayor requiere de actividad física, el golden retriever es de las mejores opciones. UNSPLASH / S. DOUGLAS

Antes de adoptar un perro para un adulto mayor, es importante consultarlo con la persona que sería su dueño; asimismo, darle la oportunidad de elegir el tipo de raza que le gustaría. Para una mejor convivencia, se recomienda que tenga un adiestramiento.

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