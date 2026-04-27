Estos son los beneficios de cenar avena y cómo combinarla

La nutrición es uno de los aspectos más importantes para el cuidado de la salud. Existen varios alimentos que ofrecen diversidad de beneficios y lo mejor es que se pueden comer tanto en el desayuno como en la cena; la avena es uno de ellos.La avena ofrece una diversidad de beneficios especialmente cuando se ingiere acompañada de proteínas, vegetales o frutas. De acuerdo a un estudio de la National Library of Medicine de 2021, la avena tiene muchos beneficios; entre las principales se encuentran:Si deseas aprovechar al máximo los beneficios de la avena te recomendamos prestar atención a las porciones y combinaciones. No olvides incluir la proteína magra y grasas saludables en este cereal; algunas opciones son: nueces, semillas o un poco de yogur. Otra de las ventajas de la avena es que prolonga la sensación de saciedad gracias al betaglucano en el tracto digestivo; asimismo evita interrupciones metabólicas durante el ciclo del sueño. Recuerda que este alimento se debe consumir en cantidades reducidas. Con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS