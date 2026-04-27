Lunes, 27 de Abril 2026

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Estos son los beneficios de cenar avena y cómo combinarla

Cuando de desayunos y cenas se trata la avena es una de las mejores opciones especialmente si se combina con proteínas, vegetales o frutas

Por: El Informador

Una de las ventajas de la avena es que prolonga la sensación de saciedad UNSPLASH / D. NEPRIAKHINA

Una de las ventajas de la avena es que prolonga la sensación de saciedad UNSPLASH / D. NEPRIAKHINA

La nutrición es uno de los aspectos más importantes para el cuidado de la salud. Existen varios alimentos que ofrecen diversidad de beneficios y lo mejor es que se pueden comer tanto en el desayuno como en la cena; la avena es uno de ellos.

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La avena ofrece una diversidad de beneficios especialmente cuando se ingiere acompañada de proteínas, vegetales o frutas. 

¿Cuáles son los beneficios de cenar avena?

De acuerdo a un estudio de la National Library of Medicine de 2021, la avena tiene muchos beneficios; entre las principales se encuentran:

  • Reducir el colesterol, gracias al betaglucano que es un componente importante de la fibra dietética que se encuentra en los granos de la avena. 
  • Regula el sistema inmunológico, restaurando el equilibrio del cuerpo.
  • Mejora la microbiota intestinal.
  • Previene enfermedades como aterosclerosis, dermatitis y algunos tipos de cáncer
  • Es un excelente energético.
  • Ayuda a regular el  metabolismo
  • Fortalece las uñas
  • Reduce la caída del cabello
  • Regenera la piel
  • Construcción muscular  y reparación de tejidos

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Recomendaciones al comer avena 

Si deseas aprovechar al máximo los beneficios de la avena te recomendamos prestar atención a las porciones y combinaciones. No olvides incluir la proteína magra y grasas saludables en este cereal; algunas opciones son: nueces, semillas o un poco de yogur. 

Otra de las ventajas de la avena es que  prolonga la sensación de saciedad gracias al betaglucano en el tracto digestivo; asimismo evita interrupciones metabólicas durante el ciclo del sueño. 

Recuerda que este alimento se debe consumir en cantidades reducidas. 

Con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

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