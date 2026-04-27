Estos son los beneficios de cenar avena y cómo combinarla

La nutrición es uno de los aspectos más importantes para el cuidado de la salud. Existen varios alimentos que ofrecen diversidad de beneficios y lo mejor es que se pueden comer tanto en el desayuno como en la cena; la avena es uno de ellos.

La avena ofrece una diversidad de beneficios especialmente cuando se ingiere acompañada de proteínas, vegetales o frutas.

¿Cuáles son los beneficios de cenar avena?

De acuerdo a un estudio de la National Library of Medicine de 2021, la avena tiene muchos beneficios; entre las principales se encuentran:

Reducir el colesterol, gracias al betaglucano que es un componente importante de la fibra dietética que se encuentra en los granos de la avena.

Regula el sistema inmunológico, restaurando el equilibrio del cuerpo.

Mejora la microbiota intestinal.

Previene enfermedades como aterosclerosis, dermatitis y algunos tipos de cáncer

Es un excelente energético.

Ayuda a regular el metabolismo

Fortalece las uñas

Reduce la caída del cabello

Regenera la piel

Construcción muscular y reparación de tejidos

Recomendaciones al comer avena

Si deseas aprovechar al máximo los beneficios de la avena te recomendamos prestar atención a las porciones y combinaciones. No olvides incluir la proteína magra y grasas saludables en este cereal; algunas opciones son: nueces, semillas o un poco de yogur.

Otra de las ventajas de la avena es que prolonga la sensación de saciedad gracias al betaglucano en el tracto digestivo; asimismo evita interrupciones metabólicas durante el ciclo del sueño.

Recuerda que este alimento se debe consumir en cantidades reducidas.

Con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

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