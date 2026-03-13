Conoce los síntomas provocados por ESTA enfermedad intestinal

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es un término que engloba un grupo de afecciones que provocan hinchazón e inflamación en el tracto digestivo, de acuerdo con Mayo Clinic.

Los tipos más comunes de EII son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La primera es una afección que provoca inflamación y llagas, también conocidas como úlceras, en el recubrimiento del colon y el recto. La segunda es la inflamación en el recubrimiento del aparato digestivo, afectando las capas más profundas de este, sobre todo del intestino delgado.

A pesar de que ambas enfermedades presentan síntomas similares, lo cierto es que albergan algunas diferencias. No obstante, son padecimientos incapacitantes que llegan a deteriorar la vida de los pacientes.

Estos son los síntomas

Los síntomas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal pueden llegar a variar, según la gravedad de la inflamación y la zona en la que se manifiesta.

Los síntomas de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn se incluyen los siguientes:

Diarrea

Dolor y calambres abdominales

Sangre en las heces

Pérdida de apetito

Pérdida involuntaria de peso

Cansancio extremo

No existe una causa exacta que provoque la EII. Anteriormente se le atribuía a la dieta y el estrés, pero actualmente los profesionales han descartado estas opciones.

Sin embargo, son varios los factores que pueden influir en su aparición:

Cambios en la funcionalidad del sistema inmunitario, que se puede ver afectado al intentar combatir bacterias o virus invasores, provocando que también se ataquen las células del aparato digestivo.

que se puede ver afectado al intentar combatir bacterias o virus invasores, provocando que también se ataquen las células del aparato digestivo. La genética también puede ser una de las razones de la aparición de la EII , pues es más común que se manifieste en personas con antecedentes familiares de esta enfermedad.

, pues es más común que se manifieste en personas con antecedentes familiares de esta enfermedad. Investigadores asocian los factores ambientales, específicamente los que afectan la microbiota intestinal, que a su vez puede incluir lo siguiente: Haberse criado en un ambiente con poca exposición a gérmenes en la infancia. Haber padecido de una infección gastrointestinal a una edad temprana. Haber tomado antibióticos en el primer año de vida. Haberse alimentado principalmente con leche de fórmula.

específicamente los que afectan la microbiota intestinal, que a su vez puede incluir lo siguiente:

La EII puede presentarse a cualquier edad, pero existe mayor prevalencia en dos etapas; la primera a los 15 y 30 años, afectando la etapa reproductiva y social del paciente; la segunda durante los 50 y 60 años.

Especialistas recomiendan que, antes de un diagnóstico, se realicen las pruebas pertinentes para descartar enfermedades como la enfermedad con el síndrome de intestino irritable, gastroenteritis infecciosa, hemorroides, VIH, incluso cáncer.

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