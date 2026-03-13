Conoce los síntomas provocados por ESTA enfermedad intestinal

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es un término que engloba un grupo de afecciones que provocan hinchazón e inflamación en el tracto digestivo, de acuerdo con Mayo Clinic.Los tipos más comunes de EII son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La primera es una afección que provoca inflamación y llagas, también conocidas como úlceras, en el recubrimiento del colon y el recto. La segunda es la inflamación en el recubrimiento del aparato digestivo, afectando las capas más profundas de este, sobre todo del intestino delgado.A pesar de que ambas enfermedades presentan síntomas similares, lo cierto es que albergan algunas diferencias. No obstante, son padecimientos incapacitantes que llegan a deteriorar la vida de los pacientes.Los síntomas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal pueden llegar a variar, según la gravedad de la inflamación y la zona en la que se manifiesta.Los síntomas de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn se incluyen los siguientes:No existe una causa exacta que provoque la EII. Anteriormente se le atribuía a la dieta y el estrés, pero actualmente los profesionales han descartado estas opciones.Sin embargo, son varios los factores que pueden influir en su aparición:La EII puede presentarse a cualquier edad, pero existe mayor prevalencia en dos etapas; la primera a los 15 y 30 años, afectando la etapa reproductiva y social del paciente; la segunda durante los 50 y 60 años.Especialistas recomiendan que, antes de un diagnóstico, se realicen las pruebas pertinentes para descartar enfermedades como la enfermedad con el síndrome de intestino irritable, gastroenteritis infecciosa, hemorroides, VIH, incluso cáncer.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL