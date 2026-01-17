Los riesgos del aloe vera que nadie te dice

Entre las plantas más difundidas por la medicina tradicional se encuentra el aloe vera que ha sido utilizada con fines medicinales en varias culturas durante milenios: Grecia, Egipto, India, México, Japón y China, informa el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Según sus expertos, esta especie contiene 75 componentes potencialmente activos como vitaminas, enzimas, minerales, azúcares, lignina, saponinas, ácidos salicílicos y aminoácidos .

Desde la Procuraduría Federal del Consumidor de México destacan del aloe vera sus propiedades para acelerar el proceso de cicatrización, aliviar dolores musculares, reumáticos, dentales y migrañas, además de propiedades anticoagulantes, antihistamínicas, antivirales y antimicrobianas .

Advertencias sobre la forma de uso del aloe

Más allá de los beneficios que esta planta propone para la salud de las personas, existen algunas advertencias sobre la forma de uso. El aloe vera por lo general se utiliza de forma externa, aplicándola sobre la piel, y también consumiéndola en forma de jugo al licuar el gel que contiene adentro.

Es por eso que quienes la van a consumir por primera vez deberían hacerlo con una cantidad gradual debido a que podría ocasionar vómitos, mareos, diarrea o hinchazón . Lo aconsejado es una dosis diaria de entre 20 y 25 mililitros. El aloe vera no debe ser utilizada de manera crónica ya que podría ocasionar la perdida de potasio o un cuadro de deshidratación .

Si la persona sigue un tratamiento para regular el tránsito intestinal, debe estar muy atenta ya que esta planta posee un efecto laxante . En cuanto a su uso externo, se aconseja no utilizar en heridas profundas o quemaduras graves, mientras que las personas alérgicas deberían hacer una prueba con una pequeña dosis de su gel .

Los niños menores de 12 años no deberían consumir el jugo de aloe vera porque puede causarles dolor de estómago, mientras que las personas con diabetes deben tomar precauciones porque esta planta reduce los niveles de glucosa en la sangre . Finalmente, otra advertencia sobre su uso es en casos de estar consumiendo medicamentos anticoagulantes o para afecciones cardiovasculares y circulatorias . En estos casos, la sábila del aloe vera hace más fluida la sangre y podría ocasionar sangrados.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA