¿Cómo hacer una mezcla casera para dejar los espejos como nuevos?

En muchas ocasiones, los productos comerciales dejan manchas, rayas o residuos difíciles de eliminar en los espejos, por este motivo hoy te revelamos una poderosa mezcla casera para limpiar espejos de forma natural, económica y eficaz, sin necesidad de usar químicos agresivos en casa.Optar por un limpiador natural no solo es económico, sino también seguro para tu salud y el medio ambiente. El secreto para obtener un brillo perfecto sin rayas está en una combinación sencilla de ingredientes que probablemente ya tienes en casa, sólo necesitas:Preparación:Mezcla todos los ingredientes en el atomizador y agita bien antes de usar. Rocía directamente sobre el espejo y limpia con un paño de microfibra o papel periódico.El vinagre disuelve la grasa y elimina residuos, mientras que el alcohol acelera el secado y evita marcas. El resultado: un espejo transparente y brillante en segundos.Además de la mezcla casera, existen otros consejos que potencian los resultados:Si el espejo tiene salpicaduras de pasta dental o maquillaje, retíralas antes con un poco de vinagre y una esponja suave.