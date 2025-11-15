¿Cómo hacer una mezcla casera para dejar los espejos como nuevos?

En muchas ocasiones, los productos comerciales dejan manchas, rayas o residuos difíciles de eliminar en los espejos, por este motivo hoy te revelamos una poderosa mezcla casera para limpiar espejos de forma natural, económica y eficaz, sin necesidad de usar químicos agresivos en casa.

La mezcla casera que deja los espejos como nuevos

Optar por un limpiador natural no solo es económico, sino también seguro para tu salud y el medio ambiente. El secreto para obtener un brillo perfecto sin rayas está en una combinación sencilla de ingredientes que probablemente ya tienes en casa, sólo necesitas:

1 taza de agua tibia

½ taza de vinagre blanco destilado

1 cucharada de alcohol isopropílico para más brillo

1 botella con atomizador

1 microfibra

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes en el atomizador y agita bien antes de usar. Rocía directamente sobre el espejo y limpia con un paño de microfibra o papel periódico.

El vinagre disuelve la grasa y elimina residuos, mientras que el alcohol acelera el secado y evita marcas. El resultado: un espejo transparente y brillante en segundos.

Más trucos para limpiar los espejos

Además de la mezcla casera, existen otros consejos que potencian los resultados:

Evita usar trapos de algodón, ya que sueltan pelusa

Limpia en movimientos circulares y luego en sentido vertical u horizontal

No limpies con luz directa del sol, porque el líquido se seca rápido y deja marcas

Si el espejo tiene salpicaduras de pasta dental o maquillaje, retíralas antes con un poco de vinagre y una esponja suave.

