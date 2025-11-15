El superalimento que es botana y fortalece el sistema inmunológico

Las pepitas de calabaza son una de las botanas más completas desde el punto de vista nutricional, ya que combinan sabor, accesibilidad y un perfil de nutrientes que beneficia al organismo de quien las consume con regularidad. De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), este alimento de origen mesoamericano no solo funciona como una botana muy práctica, sino que también destaca por su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico y contribuir a la prevención de diversas enfermedades.Las pepitas de calabaza, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ofrecen una combinación entre proteínas, grasas insaturadas, vitaminas y minerales. Estos las convierten en una alternativa ideal para quienes buscan colaciones saludables y fáciles de llevar, sobre todo cuando se busca algo para el antojo, ya sea en la escuela o el trabajo.Entre sus aportes principales están:Gracias a su contenido de magnesio y ácidos grasos como el Omega 3, las pepitas de calabaza ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y mejoran la salud metabólica. Además, cuentan con propiedades antioxidantes y antiparasitantes, y contienen compuestos que protegen el hígado. Su aporte inmunológico es uno de los más destacados, ya que fortalecen el sistema de defensas y benefician la salud gastrointestinal, de la próstata y del sistema urinario.Las pepitas pueden consumirse solas o integrarse en múltiples preparaciones gastronómicas. Su uso es común en salsas, moles, cereales y ensaladas. También forman parte de dulces tradicionales como la alegría, las obleas y los jamoncillos. AGRICULTURA dice que incluso existen registros históricos que documentan su importancia en la cocina prehispánica: se cuenta que al emperador Moctezuma se le preparaba un platillo de gallina con chile y pepitas de calabaza.Para obtener sus mayores beneficios nutricionales, se recomienda consumirlas tostadas, con o sin cáscara, en porciones moderadas y preferentemente sin sal añadida.El cultivo de calabaza semilla tiene una presencia importante en varias entidades en México. De acuerdo con cifras de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), en 2024 la producción nacional superó las 36 mil toneladas.Los principales estados productores son:En resumen, porque son fáciles de conseguir y son muy saludables, las pepitas de calabaza son un superalimento que funciona tanto como botana como refuerzo natural del sistema inmunológico.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF