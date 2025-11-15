El superalimento que es botana y fortalece el sistema inmunológico

Las pepitas de calabaza son una de las botanas más completas desde el punto de vista nutricional, ya que combinan sabor, accesibilidad y un perfil de nutrientes que beneficia al organismo de quien las consume con regularidad. De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), este alimento de origen mesoamericano no solo funciona como una botana muy práctica, sino que también destaca por su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico y contribuir a la prevención de diversas enfermedades.

Una botana con alto valor nutricional

Las pepitas de calabaza, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ofrecen una combinación entre proteínas, grasas insaturadas, vitaminas y minerales. Estos las convierten en una alternativa ideal para quienes buscan colaciones saludables y fáciles de llevar, sobre todo cuando se busca algo para el antojo, ya sea en la escuela o el trabajo.

Entre sus aportes principales están:

Proteínas

Grasas insaturadas

Vitaminas

Minerales

Gracias a su contenido de magnesio y ácidos grasos como el Omega 3, las pepitas de calabaza ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y mejoran la salud metabólica. Además, cuentan con propiedades antioxidantes y antiparasitantes, y contienen compuestos que protegen el hígado. Su aporte inmunológico es uno de los más destacados, ya que fortalecen el sistema de defensas y benefician la salud gastrointestinal, de la próstata y del sistema urinario.

No solo botana, también útiles para cocinar

Las pepitas pueden consumirse solas o integrarse en múltiples preparaciones gastronómicas. Su uso es común en salsas, moles, cereales y ensaladas. También forman parte de dulces tradicionales como la alegría, las obleas y los jamoncillos. AGRICULTURA dice que incluso existen registros históricos que documentan su importancia en la cocina prehispánica: se cuenta que al emperador Moctezuma se le preparaba un platillo de gallina con chile y pepitas de calabaza.

Para obtener sus mayores beneficios nutricionales, se recomienda consumirlas tostadas, con o sin cáscara, en porciones moderadas y preferentemente sin sal añadida.

Estados productores de este superalimento mesoamericao

El cultivo de calabaza semilla tiene una presencia importante en varias entidades en México. De acuerdo con cifras de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), en 2024 la producción nacional superó las 36 mil toneladas.

Los principales estados productores son:

Zacatecas, con 11 mil 321 toneladas

Campeche, con 8 mil 009 toneladas

Guerrero, con 5 mil 264 toneladas

Tabasco, con 4 mil 138 toneladas

Quintana Roo, con 2 mil 474 toneladas

En resumen, porque son fáciles de conseguir y son muy saludables, las pepitas de calabaza son un superalimento que funciona tanto como botana como refuerzo natural del sistema inmunológico.

