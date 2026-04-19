Conoce el error al usar el refrigerador que aumenta tu consumo de energía

En la mayoría de los hogares, el refrigerador es un electrodoméstico indispensable que opera las 24 horas del día, su uso constante lo convierte también en uno de los principales responsables del consumo energético doméstico, llegando a representar cerca del 31 por ciento del gasto total de electricidad. Sin embargo, existe un error común que muchos usuarios pasan por alto y que impacta directamente en la factura de luz: no descongelar el congelador de manera periódica.

Te recomendamos: Cómo eliminar el olor a orín de perro de tu hogar en tiempo récord y casi sin gastar dinero

La escarcha: el enemigo silencioso del consumo eléctrico

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios, la acumulación de hielo dentro del congelador, incluso en capas tan delgadas como tres milímetros, puede incrementar el consumo energético hasta en un 30 por ciento. Esto ocurre porque el aparato necesita trabajar más para mantener la temperatura adecuada, lo que se traduce en un mayor gasto de electricidad.

Este descuido, aunque parece menor, puede tener consecuencias importantes a largo plazo, especialmente en hogares donde el refrigerador nunca se apaga.

Cómo descongelar correctamente el congelador

Especialistas recomiendan realizar este proceso con cierta planificación. El primer paso es desconectar el refrigerador y proteger el área cercana para evitar daños por el agua que se genera al derretirse el hielo.

Posteriormente, es necesario retirar todos los alimentos y conservarlos temporalmente en bolsas térmicas o en otra zona fría. También se deben extraer cajones y estantes, permitiendo que el hielo se derrita de forma natural, sin recurrir a objetos que puedan dañar el equipo.

La limpieza puede realizarse con agua y jabón o con una mezcla de agua y vinagre. Antes de volver a conectar el aparato, es fundamental asegurarse de que esté completamente seco. Además, se recomienda no volver a congelar alimentos que hayan perdido la cadena de frío durante el proceso, ya que esto puede representar un riesgo para la salud.

Claves para evitar la acumulación de hielo

Prevenir la formación de escarcha es la mejor forma de reducir el consumo energético. Entre las principales recomendaciones destacan abrir la puerta solo cuando sea necesario, evitar introducir alimentos calientes y no ajustar la temperatura a niveles más bajos de lo requerido.

Asimismo, la ubicación del refrigerador influye directamente en su eficiencia. Colocarlo lejos de fuentes de calor y permitir una adecuada ventilación en la parte trasera ayuda a optimizar su funcionamiento.

En un contexto donde el ahorro de energía es cada vez más relevante, corregir este hábito puede marcar una diferencia significativa en el gasto mensual del hogar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA