Estilo | Maltrato animal

¿Cómo reportar maltrato animal en México? Guía rápida y números

Si eres testigo de un caso de maltrato animal, se recomienda documentar la situación siempre y cuando esto sea posible y seguro

El maltrato animal incluye acciones que provoquen dolor, sufrimiento, lesiones o la muerte del animal, incluyendo actos de negligencia, maltrato y crueldad. ESPECIAL / CANVA

De acuerdo con la legislación vigente en la mayoría de los estados en México, el maltrato animal incluye acciones que provoquen dolor, sufrimiento, lesiones o la muerte del animal, incluyendo actos de negligencia, maltrato y crueldad.

Esto abarca golpes, tortura, envenenamiento, quemaduras, peleas, falta de alimento o agua, falta de limpieza, falta de cuidado e higiene, abandono, mantenerlos en condiciones insalubres o sin atención médica, así como cualquier práctica que atente contra el bienestar de cualquier ser vivo como peleas de perros y atropellamientos intencionales.

¿Qué hacer en caso de ser testigo de maltrato animal y dónde denunciar?

Si eres testigo de un caso de maltrato animal, se recomienda documentar la situación siempre y cuando esto sea posible y seguro. Reúne pruebas a través de fotografías, videos y las anotaciones de horarios, fechas y ubicación exacta. Por su parte, las denuncias pueden realizarse a través de distintas instancias, dependiendo del tipo de caso y la entidad federativa:

Ciudad de México (CDMX)

  • Brigada de Vigilancia Animal (BVA): la BVA de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se ha encargado de salvaguardar el bienestar de los animales. Sus funciones son prevenir el maltrato animal, rescate y cuidado, atendiendo denuncias en las 16 alcaldías. Denuncia al: 55 5009 1278.
  • Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT): investiga la legalidad de las acciones de autoridades y particulares. Denuncia al: 55 5265 0780 ext. 15410, 15430 y 15400.

Otras entidades del territorio mexicano

  • Línea de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): para casos de fauna silvestre o comercio ilegal. Denuncia al 800 PROFEPA (77633772). También se puede realizar a través de su página web: www.profepa.gob.mx/PROFEPA/DenunciasyQuejas/
  • Fiscalías Estatales o Ministerio Público: es la vía para el maltrato animal doméstico. Busca la agencia del MP más cercana o la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de tu estado.
  • Líneas de emergencia (911) y denuncia anónima (089): el método más rápido y efectivo en caso de emergencias o casos urgentes.
  • Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem): llamar al 722 213 5456 o mediante su portal web.

¿Qué leyes protegen la vida animal en México?

Finalmente, la Ley de Protección y Bienestar Animal de CDMX y diversas reformas a códigos penales, castigan el daño y sufrimiento animal con prisión y multas, reconociendo a los animales como seres sintientes y sancionando la omisión o negligencia, con penas que varían según la gravedad, además de leyes federales y estatales que buscan promover la protección y trato digno.

