¿Cómo reportar maltrato animal en México? Guía rápida y números

De acuerdo con la legislación vigente en la mayoría de los estados en México, el maltrato animal incluye acciones que provoquen dolor, sufrimiento, lesiones o la muerte del animal, incluyendo actos de negligencia, maltrato y crueldad.Esto abarca golpes, tortura, envenenamiento, quemaduras, peleas, falta de alimento o agua, falta de limpieza, falta de cuidado e higiene, abandono, mantenerlos en condiciones insalubres o sin atención médica, así como cualquier práctica que atente contra el bienestar de cualquier ser vivo como peleas de perros y atropellamientos intencionales.Si eres testigo de un caso de maltrato animal, se recomienda documentar la situación siempre y cuando esto sea posible y seguro. Reúne pruebas a través de fotografías, videos y las anotaciones de horarios, fechas y ubicación exacta. Por su parte, las denuncias pueden realizarse a través de distintas instancias, dependiendo del tipo de caso y la entidad federativa:Finalmente, la Ley de Protección y Bienestar Animal de CDMX y diversas reformas a códigos penales, castigan el daño y sufrimiento animal con prisión y multas, reconociendo a los animales como seres sintientes y sancionando la omisión o negligencia, con penas que varían según la gravedad, además de leyes federales y estatales que buscan promover la protección y trato digno.