¿Cómo limpiar la gamuza de los tenis sin dañar la textura?

En algunas ocasiones, limpiar la suciedad y el polvo de algunas texturas y superficies suele representar todo un reto, pues se corre el riesgo de que los materiales se dañen y el calzado pierda su forma original, acortando la vida de los productos.

La gamuza es una tela delicada que absorbe la humedad y puede mancharse con facilidad, por lo que requiere de un cuidado y mantenimiento especial para permanecer limpia.

El paso más importante ante cualquier mancha, es limpiarla de manera inmediata mientras aún esté fresca con una toalla de papel, de esta manera la mancha no se extenderá por la superficie del zapato. Además, al adquirir un calzado con este tipo de material, es importante comprar un spray protector, para evitar daños severos e irreparables.

Para limpiar la gamuza del calzado, la marca deportiva Nike comparte una técnica en su sitio web oficial. A continuación, te dejamos el paso a paso que deberás añadir a tu rutina de limpieza:

Materiales

Limpiador de gamuza, vinagre blanco o alcohol para frotar.

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)

Harina de maíz

Spray protector de gamuza

Cepillo de limpieza para gamuza o cepillo de dientes, así como un paño de microfibra

Borrador para gamuza o de lápiz

Paño suave o cepillo de cerdas suaves

Procedimiento para limpiar tus tenis

1. Antes de empezar, utiliza una horma o rellena el interior del calzado con periódicos compactos para que conserve su forma mientras realizas la rutina de limpieza. Asimismo, evita sumergir los tenis en el agua, pues esto podría dañar el material.

2. Retira el polvo y los residuos secos: con un cepillo para gamuza o un cepillo de dientes, elimina suavemente la suciedad o los restos que haya en la superficie del calzado. Para eliminar las pequeñas marcas de rozaduras, realiza un movimiento rápido y firme de cepillado, de lado a lado para levantar las fibras de gamuza.

3. Elimina las manchas de la superficie: para quitar las manchas de la superficie, utiliza un borrador de gamuza o de lápiz. Aplica un poco más de presión en este paso, pero no frotes la gamuza con demasiada fuerza o podrías dañar la tela. Realiza movimientos de vaivén para restregar las marcas difíciles.

4. Trata las manchas difíciles: si los remedios anteriores fallan, utiliza un líquido ácido para separar las partículas y eliminar las manchas. El portal recomienda humedecer la esquina de un paño seco con una pequeña cantidad de limpiador de gamuza, vinagre blanco o alcohol. Humedece poco el calzado y masaje el área con un movimiento rápido de lado a lado, luego deja que se seque y repite el proceso.

Manchas de aceite y grasa

Para manchas de grasa, espolvorea harina de maíz sobre la marca y deja reposar el calzado durante unas horas. En lugar de usar un cepillo, limpia suavemente los restos con un paño o usa una aspiradora de mano para remover las partículas.

Chicle o cera

Para despegar manchones de chicle o cera, coloca el calzado en el congelador hasta que el chicle o la cera se endurezca, posteriormente, despega o raspa la suciedad del calzado con la mano.

Manchas de vino o sangre

Para manchas más intensas, sumerge una bola de algodón o una toalla limpia en una pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y retira suavemente la mancha. Deja que el calzado se seque y repita la operación de ser necesario.

MF