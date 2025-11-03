Krispy Kreme lanza una edición especial de donas con Nutella

¿Se te antoja algo dulce e irresistible? A partir del 3 y hasta el 27 de noviembre, Krispy Kreme ofrece una edición por tiempo limitado que promete endulzar las mañanas y las tardes: tus donas favoritas rellenas con Nutella: Fresa con Nutella, Shell con Nutella y el esperado regreso de la Dona Glaseada Original rellena con Nutella, que estarán disponibles tanto en tienda como por servicio a domicilio.

Te recomendamos: Esta es la clave para mantener amistades fuertes y significativas

La promoción reúne tres opciones diseñadas para distintos antojos: la mezcla frutal y cremosa de la Fresa con Nutella; la versión crujiente y llamativa Shell con Nutella; y la clásica Dona Glaseada Original, que vuelve a escena esta temporada con su eterno glaseado y un corazón de Nutella que la hace más irresistible.

Se trata de una oferta temporal pensada para quienes buscan un capricho gourmet sin salir de lo familiar: cobertura brillante, relleno generoso y el toque de avellana que caracteriza a Nutella. La promoción estará vigente únicamente del 3 al 27 de noviembre, sujetas a disponibilidad en tiendas de Krispy Kreme así que quienes quieran probarlas no deben dejar pasar la oportunidad.

♥️ ¡Alegra tus días con algo irresistible! ☀️ Llegaron tus donas favoritas ���� Fresa con Nutella®, Shell con Nutella® y el esperado regreso de la Dona Glaseada Original® rellena con Nutella® ����



Por tiempo limitado, del 3 al 27 de noviembre, en tienda y delivery ��… pic.twitter.com/Ehj9vHvglD— Krispy Kreme México (@krispykrememx) November 3, 2025

NA