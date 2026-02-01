¿Cómo lavar camisetas estampadas y blusas con pedrería sin dañarlas?

Las camisetas con estampado y las blusas con pedrería o lentejuelas son prendas delicadas que requieren cuidados especiales para conservar su diseño, color y forma por más tiempo. El uso constante de la lavadora, el calor excesivo o productos inadecuados pueden provocar que el dibujo se agriete o que las piedras decorativas se desprendan.Para evitar que esto ocurra y alargar la vida útil de tu ropa favorita, expertos en estampados y bordado recomiendan seguir una serie de pasos sencillos pero muy efectivos.Siempre lava las camisetas y blusas al revés. Esto protege el diseño del roce directo con otras prendas y también es una buena práctica al momento de planchar, ya que reduce el contacto del calor con el estampado.Lo ideal es usar agua fría o tibia, nunca mayor a 30 grados centígrados. El calor excesivo puede hacer que la tinta del estampado se desvanezca y que el pegamento de las piedras se debilite, provocando que se caigan o que la imagen se deteriore.Colocar la prenda dentro de una bolsa de red especial para ropa delicada ayuda a evitar que las piezas decorativas se enganchen o se desprendan durante el lavado.Evita blanqueadores o detergentes agresivos. Lo mejor es utilizar un detergente líquido suave que limpie sin dañar las fibras ni los colores.Si decides lavar a mano, hazlo con movimientos suaves y sin tallar directamente la zona del diseño. Esto evita que el dibujo se cuartee o se desgaste prematuramente.Nunca uses la secadora. El calor puede opacar los colores y debilitar tanto el estampado como el tejido. Lo más recomendable es secar las prendas al aire libre, a la sombra o a media luz.En el caso de las blusas con pedrería, una buena opción es colocar una toalla extendida de forma horizontal sobre el tendedero y poner la prenda encima para evitar que el peso de las piedras deforme la tela.No planches directamente sobre el estampado. Coloca un paño de algodón limpio encima del diseño y plancha alrededor de la imagen.Para las blusas con pedrería, lo mejor es darles la vuelta y planchar a temperatura baja o media, preferiblemente sin vapor. Evita los movimientos bruscos y presiona suavemente durante 20 a 30 segundos.Seguir estas recomendaciones te permitirá mantener tus camisetas estampadas y blusas con pedrería en buen estado por mucho más tiempo, conservando sus colores, brillo y detalles originales. Con pequeños cuidados, tus prendas favoritas pueden seguir luciendo como nuevas en cada uso.MF