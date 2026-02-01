¿Cómo lavar camisetas estampadas y blusas con pedrería sin dañarlas?

Las camisetas con estampado y las blusas con pedrería o lentejuelas son prendas delicadas que requieren cuidados especiales para conservar su diseño, color y forma por más tiempo. El uso constante de la lavadora, el calor excesivo o productos inadecuados pueden provocar que el dibujo se agriete o que las piedras decorativas se desprendan.

Para evitar que esto ocurra y alargar la vida útil de tu ropa favorita, expertos en estampados y bordado recomiendan seguir una serie de pasos sencillos pero muy efectivos.

Cómo lavar correctamente prendas con estampado o pedrería

1. Voltea la prenda antes de lavarla

Siempre lava las camisetas y blusas al revés. Esto protege el diseño del roce directo con otras prendas y también es una buena práctica al momento de planchar, ya que reduce el contacto del calor con el estampado.

2. Controla la temperatura del agua

Lo ideal es usar agua fría o tibia, nunca mayor a 30 grados centígrados. El calor excesivo puede hacer que la tinta del estampado se desvanezca y que el pegamento de las piedras se debilite, provocando que se caigan o que la imagen se deteriore.

3. Usa bolsa de lavado para prendas delicadas

Colocar la prenda dentro de una bolsa de red especial para ropa delicada ayuda a evitar que las piezas decorativas se enganchen o se desprendan durante el lavado.

4. Elige un detergente suave

Evita blanqueadores o detergentes agresivos. Lo mejor es utilizar un detergente líquido suave que limpie sin dañar las fibras ni los colores.

5. No frotes directamente el estampado

Si decides lavar a mano, hazlo con movimientos suaves y sin tallar directamente la zona del diseño. Esto evita que el dibujo se cuartee o se desgaste prematuramente.

Cómo secar camisetas estampadas y blusas con pedrería

Nunca uses la secadora. El calor puede opacar los colores y debilitar tanto el estampado como el tejido. Lo más recomendable es secar las prendas al aire libre, a la sombra o a media luz.

En el caso de las blusas con pedrería, una buena opción es colocar una toalla extendida de forma horizontal sobre el tendedero y poner la prenda encima para evitar que el peso de las piedras deforme la tela.

Cómo planchar este tipo de prendas sin dañarlas

No planches directamente sobre el estampado. Coloca un paño de algodón limpio encima del diseño y plancha alrededor de la imagen.

Para las blusas con pedrería, lo mejor es darles la vuelta y planchar a temperatura baja o media, preferiblemente sin vapor. Evita los movimientos bruscos y presiona suavemente durante 20 a 30 segundos.

Cuida tu ropa y alarga su vida útil

Seguir estas recomendaciones te permitirá mantener tus camisetas estampadas y blusas con pedrería en buen estado por mucho más tiempo, conservando sus colores, brillo y detalles originales. Con pequeños cuidados, tus prendas favoritas pueden seguir luciendo como nuevas en cada uso.

MF