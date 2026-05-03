Corte bob al estilo rizado: las mejores ideas para lucir joven y sin frizz

Existen muchos cortes de cabello que buscan favorecer la apariencia y el estilo, sin embargo, el cabello rizado suele ser rezagado y muchas personas con este patrón no conocen los diferentes cortes que pueden utilizar.

En este sentido, el corte bob es uno de los preferidos, puesto que luce bien ya sea en cabello lacio, ondulado o rizado, y tiene bastantes variaciones que se adaptan a todos los tipos de rizo y gustos.

Corte bob para cabello chino

Uno de los retos principales para este corte en cabello chino es lograr una buena definición evitando el frizz, y para eso existen diferentes versiones para que se adapten a todos los patrones y texturas de este tipo de cabello.

Bob texturizado con capas internas

Realizar capas ocultas dan ligereza al peso sin perjudicar el largo exterior del pelo. El corte se realiza en un ángulo hacia adentro y así los rizos obtienen movimiento.

Bob asimétrico con lado largo

Esta alternativa deja de lado la simetría, pues maneja varios largos: uno a la altura de la mandíbula, y otro a la altura de los hombros. Así se crea un contraste de volumen natural, al mismo tiempo que se respeta el patrón de los rizos.

Bob midi con forma de U

El corte es más largo en la parte de atrás y un poco más corto en la parte delantera, aprovechando el peso natural sin perder el volumen y creando más movimiento.

Bob escalonado con puntas en V

Las puntas son recortadas en forma de V, con capas pequeñísimas que ayudan a cerrar los rizos en las puntas. Asimismo, se evita el efecto en forma de triángulo.

Bob en capas estilo “shag”

Esta es una de las opciones que se adaptan mejor al cabello rizado, pues las capas de diferentes largos ayudan a repartir el volumen y evitando que el peso se vaya hacia la parte de abajo.

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