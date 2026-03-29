¿Cómo hacer agua de pepino casera para mantenerte hidratado en temporada de calor?

La temporada de calor está cada vez más cerca, por lo que mantenerse bien hidratado se vuelve fundamental. Los cambios de temperatura pueden provocar malestares e incluso aumentar el riesgo de sufrir un golpe de calor si no se toman las precauciones necesarias.

Para ello, especialistas recomiendan incluir pepino en la alimentación diaria, y a que más allá de ser un simple acompañamiento, destaca por su perfil nutricional ideal para esta época del año.

De acuerdo con la American Heart Association, el pepino está compuesto en aproximadamente un 95% de agua, lo que lo convierte en una excelente opción para favorecer la hidratación del cuerpo.

Además, el portal especializado Healthline señala que este alimento es bajo en calorías, pero rico en nutrientes esenciales como vitamina C, vitamina K, magnesio y potasio. Asimismo, recomienda consumirlo con cáscara para aprovechar mejor su contenido de fibra y antioxidantes, ya que al pelarlo se reducen sus beneficios nutricionales.

Receta paso a paso: Agua de pepino casera

Preparar esta bebida, conocida tradicionalmente como agua fresca, es un proceso sencillo que resalta el sabor natural del ingrediente. Según el portal Caroline's Cooking, la clave está en el equilibrio entre el pepino, el toque cítrico y el endulzante.

Ingredientes

Basado en las recomendaciones de Fueled Naturally y Caroline's Cooking, requerirás lo siguiente:

2 pepinos grandes (puedes usar variedades como el persa o el inglés).

4 a 6 tazas de agua fresca.

El jugo de 2 o 3 limones verdes.

Endulzante al gusto (azúcar, miel o jarabe de agave).

Hielo al gusto.

Rodajas de pepino adicionales para decorar.

Preparación

Lavar y cortar: Comienza lavando muy bien los pepinos. De acuerdo con Fueled Naturally, puedes optar por pelarlos parcialmente para obtener un color verde más vibrante o dejarlos con piel para aprovechar la fibra. Corta los pepinos en trozos medianos. Licuar: Coloca los trozos de pepino en la licuadora junto con dos tazas de agua. Procesa hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Colar (opcional): Según el portal Caroline's Cooking, si prefieres una textura más ligera y sin pulpa, puedes pasar la mezcla por un colador de malla fina hacia una jarra. Integrar: Añade el resto del agua, el jugo de limón y el endulzante de tu preferencia. Revuelve bien hasta que el azúcar se disuelva por completo. Servir: Añade abundante hielo a la jarra o directamente en los vasos. Decora con rodajas de pepino frescas.

¿Por qué elegir agua de pepino en días calurosos?

Optar por aguas frescas naturales permite controlar la cantidad de azúcar añadida, a diferencia de las bebidas industriales. Según Healthline, los pepinos contienen antioxidantes como flavonoides y taninos, los cuales ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo.

Esta bebida no solo es útil para refrescarse durante las reuniones de Semana Santa, sino que también es una forma práctica de incluir micronutrientes en la rutina diaria de manera sencilla y económica.

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