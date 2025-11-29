Cómo elegir a los mejores modelos

Cada año, en Pasadena, nos reunimos varios de los más de 100 jueces de 30 países para hacer lo que más nos gusta: manejar. Este año no fue diferente, salvo por algo muy poco común en California: la lluvia, que le puso un sabor distinto a dos de los tres días en los que tuvimos para manejar a 27 autos.

Para votar por un coche es imprescindible haberlo conducido. Por esto muchos nos desplazamos hasta Pasadena, donde tenemos la posibilidad de estar al mando de autos que, en la mayoría de los casos, no hubiéramos podido manejar, como fue el caso del Lucid Gravity, un eléctrico extremadamente refinado, con 828 caballos de fuerza y 909 libras-pie de torque. Suena excesivo, pero resulta adecuado para el que quiere circular con soltura esta SUV de más de tres toneladas de peso.

Tal vez más sorprendente aún haya sido la Cadillac Vistiq que, con “solo” 615 HP, logra un desempeño similar. Y esta, bueno, por la presencia de la marca en el país, tiene la posibilidad de llegar a México en abierto, aunque GM no lo haya confirmado.

En un abanico de autos donde cerca de dos tercios eran eléctricos -sí, las marcas nos quieren convencer de que son los mejores- fue refrescante conducir por ejemplo la nueva Hyundai Palisade híbrida. Con sus formas angulosas y una máquina de cuatro cilindros, con 2.5 litros que, sumado al tren motor eléctrico llega a 329 HP, la camioneta se muestra refinada, elegante, con mucho equipo y espacio. El interior es particularmente bueno en la versión Calligraphy que condujimos. Falta ver cuando llega a nuestro mercado.

Otro híbrido que nos gustó fue la Toyota Rav 4 PHEV. Con potencia de 324caballos, la camioneta merece el logotipo de GR que ostenta, pero tenemos que confesar que ese título sería más merecido aún con una transmisión diferente a la CVT que usa.

Sí, también condujimos el Kia EV4, una especie de K4 eléctrico; la PV5, de la misma marca, una van de pasajeros con diseño tan radical que llega a ser interesante y divertido. Al igual estuvimos al mando de un sólido Audi A6 e-Tron y del magnífico Hyundai Ionic 6N, con sus 641 HP.

En febrero se conocerán los finalistas de cada categoría y en Semana Santa, en Nueva York, los ganadores. Lo que sí es que, como cada año, los jurados que tenemos la fortuna de estar ahí, sentimos que la verdadera “Disneylandia” se encuentra en Pasadena.

Sergio Oliveira/Pasadena, California

CT