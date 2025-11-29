Pocas veces tenemos la oportunidad de conducir a la par modelos de la misma familia, pero, en este caso, manejar al mismo tiempo a las Taos y Tiguan nos muestra cómo aspectos clave pueden cambiar por completo la sensación de productos parecidos, aunque tengan muchos rasgos en común.

Ambas SUVs, catalogadas dentro del segmento compacto o “C”, están fabricadas en Puebla y utilizan diferentes iteraciones de la plataforma MQB, pero comparten el conocido motor de cuatro cilindros 1.4 L turbo de 150 HP y 184 libras-pie de torque. Aunque ahí terminan las similitudes.

Para empezar, está el detalle de las dimensiones, marcando 4.46 m de longitud para Taos y, 4.67 m para Tiguan, que también mejora de un esquema de barra de torsión en la suspensión trasera en la primera a un más elaborado Multilink en Tiguan, que hace notoria la mejora en la calidad de marcha. Por si no fuera suficiente, la insonorización a bordo de la Tiguan es mayor, lo que se traduce en un andar más refinado en general, a la par de contar con una caja de doble embrague y siete cambios, en lugar de una automática de convertidor de par, con ocho velocidades que resultará más eficiente y rápida, sobre todo en trayectos de carretera a pesar de compartir propulsor.

La marca alemana ha destacado entre sus contrincantes por ofrecer un excelente aprovechamiento del espacio en ambos modelos, tanto para la fila posterior desde la más pequeña Taos como en Tiguan, aunque con esperadas mejoras en ésta última, incluso en el maletero. Lo mismo se puede decir del nivel de seguridad, pues ambos modelos permiten equipar un equipo de protección completo con hasta seis bolsas de aire y ADAS, en todas las versiones de su gama.

También hay que destacar que, a pesar de los cambios, ambos modelos ofrecen grandes sensaciones de manejo para el conductor, más involucrada y análoga en la Taos, pero que no pierde ese “saborcito Volkswagen” con todo y su refinamiento en la Tiguan.

Las versiones que tuvimos al mismo tiempo eran las tope de gama (Taos Highline y Tiguan R-Line), cuyos precios de 602 mil 990 pesos y 778 mil 990 pesos, respectivamente, se ven muy lejanos y los separan equipo sorprendente como asientos con masaje y luces MatrixLED en Tiguan. Sin embargo, esa versión tope de Taos queda incluso un par de miles de pesos por encima de la Tiguan de entrada (Trendline 599 mil 990 pesos) complicando la decisión de compra entre las dos.

CT