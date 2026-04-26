¿Cómo cultivar un olivo en casa con éxito? Guía básica para principiantes

En los últimos años se ha popularizado la creación de huertos en casa, donde las personas pueden acceder a alimentos 100% orgánicos, nutritivos y frescos.

Esta práctica no solo proporciona una alimentación más saludable y segura, sino que beneficia al medio ambiente, pues reduce la huella de carbono al eliminar el transporte de alimentos y fomenta el reciclaje de residuos orgánicos para composta.

Asimismo, sirve como una actividad terapéutica, pues alivia el estrés, nos conecta con los procesos de la naturaleza y funciona como una práctica de paciencia.

Los olivos son plantas que no tienen muchas exigencias, ya que sus necesidades suelen ser bastante claras. Están acostumbrados a condiciones duras como el calor, la sequía y los suelos pobres, lo que los hace más propensos a sufrir por exceso de cuidados que por abandono. Por ello, aquí te compartimos las recomendaciones clave para que sobreviva en tu huerto en casa.

De acuerdo con el portal Meteored, estos son algunos cuidados básicos para lograr que tu olivo crezca con éxito:

El olivo necesita luz de sol directa al menos por seis horas al día. En exteriores, como balcones o jardines, es preferible colocarlo en un espacio sin paredes u otros árboles que limiten la iluminación.

Si se mantiene en interiores, debe ubicarse cerca de una ventana con buena entrada de luz, ya que la falta de sol puede debilitar su crecimiento y hacerlo disparejo.

En cuanto al riego, menos es más. Esta planta prefiere pasar por periodos de ligera sequía antes que tener las raíces encharcadas. En maceta, se recomienda regar solo cuando la tierra esté seca; en suelo directo puede sobrevivir con lluvias ocasionales.

Un truco sencillo para saber cuándo regar es introducir un dedo o un palito en la tierra: si sale húmedo, es mejor esperar.

El suelo ideal debe ser ligero y con buen drenaje. A diferencia de otras plantas, el olivo no requiere tierra rica en nutrientes.

En jardines, los suelos arenosos o mezclados con grava funcionan bien; en macetas, se puede usar sustrato común combinado con arena o tipo para cactus.

El uso de fertilizantes o composta debe ser moderado; aplicarlo una vez al año es suficiente.

Es posible cultivar un olivo en interiores, aunque es poco probable que produzca frutos, ya que necesita frío invernal para activar la floración.

En exteriores, si el clima presenta inviernos moderados y veranos secos, el árbol sí puede dar aceitunas.

Es importante considerar que un olivo joven puede tardar varios años en dar frutos. Cuando lo hace, sigue un ciclo natural: florece en primavera, las flores pueden transformarse en frutos, las aceitunas crecen durante el verano y se cosechan en otoño, cuando cambian de verde a tonos más oscuros.

Cabe destacar que las aceitunas no se consumen recién cosechadas, ya que su sabor es muy amargo, por lo que deben pasar por un proceso de curado antes de ingerirse.

En general, el olivo es una planta sencilla, resistente y de bajo mantenimiento. No se requiere experiencia en jardinería para cultivarlo, pero sí es fundamental conocer sus procesos y tiempos, ya que se trata de un cultivo pensado a largo plazo.

MF