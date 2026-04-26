¿Cómo cultivar un olivo en casa con éxito? Guía básica para principiantes

En los últimos años se ha popularizado la creación de huertos en casa, donde las personas pueden acceder a alimentos 100% orgánicos, nutritivos y frescos.Esta práctica no solo proporciona una alimentación más saludable y segura, sino que beneficia al medio ambiente, pues reduce la huella de carbono al eliminar el transporte de alimentos y fomenta el reciclaje de residuos orgánicos para composta.Asimismo, sirve como una actividad terapéutica, pues alivia el estrés, nos conecta con los procesos de la naturaleza y funciona como una práctica de paciencia.Los olivos son plantas que no tienen muchas exigencias, ya que sus necesidades suelen ser bastante claras. Están acostumbrados a condiciones duras como el calor, la sequía y los suelos pobres, lo que los hace más propensos a sufrir por exceso de cuidados que por abandono. Por ello, aquí te compartimos las recomendaciones clave para que sobreviva en tu huerto en casa.De acuerdo con el portal Meteored, estos son algunos cuidados básicos para lograr que tu olivo crezca con éxito:Cabe destacar que las aceitunas no se consumen recién cosechadas, ya que su sabor es muy amargo, por lo que deben pasar por un proceso de curado antes de ingerirse.En general, el olivo es una planta sencilla, resistente y de bajo mantenimiento. No se requiere experiencia en jardinería para cultivarlo, pero sí es fundamental conocer sus procesos y tiempos, ya que se trata de un cultivo pensado a largo plazo.MF