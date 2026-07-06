5 plantas que alejan a las plagas de tu hogar: fáciles de mantener, efectivas y hermosas

No hay nada más molesto que embellecer tu jardín con un huerto y que los insectos lo arruinen cuando empieza a dar frutos. Aquí te revelamos el secreto definitivo para proteger tus cultivos de las plagas: cinco plantas que protegerán a tu jardín y lo harán vibrante y lleno de vida.

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Plantas que alejan plagas

Aunque la famosa lengua de suegra se ha coronado desde siempre como la reina para adornar y dar vida a los interiores gracias a su extrema resistencia, el cultivo exterior exige estrategias mucho más dinámicas. En la actividad de la jardinería, los cultivos se han convertido en la técnica favorita de los expertos para maximizar espacios y repeler amenazas de forma ecológica.

El calabacín, una de las hortalizas más generosas, versátiles y populares en los huertos de Estados Unidos y del resto del mundo, suele atraer a pulgones, chinches y escarabajos. Sin embargo, los expertos en botánica han descubierto que rodearlo de las compañeras adecuadas crea un ecosistema perfectamente equilibrado.

Al combinar estratégicamente ciertas especies, se optimizan los nutrientes del suelo, se mejora la retención de humedad y se confunde el agudo olfato de los insectos depredadores que buscan su próximo festín.

Las 5 guardianas de tu huerto

Para cuidar tu cosecha y mantener tu hogar completamente libre de plagas, es recomendable elegir especies que sean fáciles de mantener, altamente efectivas y que destaquen por su belleza. Aquí te presentamos las cinco mejores opciones para acompañar a tus vegetales esta temporada:

Capuchina: Esta hermosa flor actúa como un cultivo trampa, atrayendo a los pulgones y alejándolos de tus hortalizas principales mientras decora el suelo con sus vibrantes tonos anaranjados y amarillos.

principales mientras decora el suelo con sus vibrantes tonos anaranjados y amarillos. Caléndula: Sus raíces segregan una potente sustancia natural que repele a los nematodos del suelo, protegiendo la base y las raíces de tus cultivos de ataques subterráneos invisibles.

protegiendo la base y las raíces de tus cultivos de ataques subterráneos invisibles. Rábano: Un aliado de crecimiento extremadamente rápido que ahuyenta a los escarabajos perforadores y aprovecha a la perfección el espacio sombreado bajo las hojas grandes de las calabazas.

y aprovecha a la perfección el espacio sombreado bajo las hojas grandes de las calabazas. Menta: Su fuerte y refrescante aroma enmascara el olor natural de los vegetales, confundiendo por completo a las plagas voladoras que intentan acercarse para depositar sus huevos.

confundiendo por completo a las plagas voladoras que intentan acercarse para depositar sus huevos. Ajo: Un fungicida y repelente natural por excelencia, ideal para plantar en los bordes del huerto y crear una barrera invisible contra hongos e insectos rastreros.

¿Cómo y cuándo implementar esta estrategia?

El momento ideal para introducir estas maravillosas compañeras es durante la primavera o a principios del verano, justo cuando las temperaturas comienzan a estabilizarse y el riesgo de heladas ha desaparecido. Al plantarlas simultáneamente con tus hortalizas, aseguras que sus sistemas de defensa naturales crezcan a la par y se fortalezcan mutuamente.

Recuerda que también es importante tomar en cuenta la ubicación al momento de colocarlas . Se recomienda intercalar las flores y hierbas aromáticas entre las hileras de vegetales, asegurándote de que todas las plantas reciban la cantidad adecuada de luz solar y agua sin competir excesivamente por los valiosos recursos del sustrato.

La respuesta radica en la magia de la biodiversidad; un jardín diverso y rico en especies atrae a insectos benéficos como mariquitas, crisopas y abejas, que polinizan las flores y devoran a los parásitos dañinos. Es un ciclo perfecto donde la sabia naturaleza hace todo el trabajo pesado por ti. Atrévete a probar estas combinaciones hoy mismo y despídete para siempre de los costosos y tóxicos pesticidas artificiales en tu querido hogar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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