Comida reconfortante

Hay lugares que te hacen sentir en casa de la abuela, chiqueado, valorado. Aromas que te traen recuerdos, sabores que te transportan a memorias que acaban en sonrisa. Así es La Flor y Nata.

Este restaurante inició (y sigue) en calle Independencia 499, Col. La Estancia, justo frente al Parque Metropolitano, allá por el año 2021; en 2023 abrió en Av. Guadalupe, a unos pasos frente al Templo de Santa Rita, en Chapalita (al que asistí), y el año pasado aperturó su tercera sucursal en Solares. Y pues bien, de la mano de mi amigo Álvaro Santoscoy, a quien le debemos que los mejores restaurantes de la ciudad y algunos de la República tengan los mejores vegetales, me aventuré a conocerlo por recomendación del mismo y aquí te platico.

Su carta, extensa, basada meramente en desayunos para todos los gustos, contiene todos los antojos posibles, por lo que es seguro ir acompañado del más gruñón y saldrá feliz. Así pues, con los ojos maravillados ante tanta opción, nos decidimos a compartir algunos.

Iniciamos con un buen café lechero, muy al estilo del restaurante La Parroquia de Veracruz: en vaso alto y muy espumoso. Acompañado de unas buenas Enfrijoladas La Flor ($190), éstas son la especialidad de la casa. Y no quedaron mal. Vienen tres enfrijoladas bien rellenas de machaca con huevo, bien bañadas en un frijol paseado, al que serpentean con crema y una espolvoreada de queso fresco para coronar con un buen chorizo frito. Acompañan con una pequeña ensalada (pa’ la culpa) y rebanadas de aguacate.

Seguimos con las flautas de pato ($190): vienen tres, confeccionadas en tortilla normal de tamaño mediano; más bien como tacos dorados, pero en flauta. Rellenas con un confit de pato muy limpio, y bañadas en una buena salsita verde de tomatillo. Muy crujientes y con un interior con buena humedad y de muy buen sabor. La salsita cierra la pinza para llevarte el mejor de los bocados. Las acompañan también con su crema y queso, y un par de rodajas de rábanos arriba de la lechuga.

La verdad, la verdad, yo no soy de paladar dulce; a mí que me traigan saladitos y estaré contento, pero a Álvaro le latieron pedir los Red Velvet Hot Cakes ($180) y, pues, ¡si se va la cubeta, que se vaya el mecate! Y le entramos con las ganas que me caracterizan. El plato se veía espectacular: tres piezas apiladas, bien bañadas en una salsa con base de lechera. Los panes, muy esponjosos y de un color rojo intenso que invitaban a probar. Espolvorean nuez quebrada (no pedacera), almendras fileteadas, un poco de azúcar glass, fresas en láminas y, para terminar este delicioso coma diabético, un poco de chantilly con una cereza. Primeramente me ganó con la belleza y después me enamoró con su sabor. Vale la pena decirle al cuerpo que se vale gozar y brincar del corral de cuando en cuando.

Larga vida a La Flor y Nata.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

La Flor y Nata

Comida 4.5

Lugar 4.5

Servicio 4.5

D: Calle Independencia 499, Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco.

H: De lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.; domingos, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

T: 33 1916 2778.

@laflorynata_mx.