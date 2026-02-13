El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, y dentro de sus distintos tipos, el colorrectal y el de páncreas destacan por su impacto en la salud pública. Ambos pueden avanzar de forma silenciosa durante meses o incluso años, por lo que reconocer señales tempranas y acudir a revisiones médicas oportunas puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico.

¿Qué es el cáncer colorrectal?

El cáncer colorrectal se desarrolla en el colon o el recto, partes del intestino grueso. De acuerdo con organismos como la Organización Mundial de la Salud, se encuentra entre los tipos de cáncer más frecuentes a nivel global.

En sus primeras etapas, este tipo de cáncer puede no provocar síntomas evidentes. Sin embargo, existen manifestaciones que deben tomarse en cuenta:

Cambios persistentes en los hábitos intestinales (diarrea, estreñimiento o alternancia entre ambos).

Presencia de sangre en las heces.

Dolor o molestias abdominales frecuentes.

Sensación de evacuación incompleta.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Cansancio constante.

Estos signos no siempre significan cáncer, pero su persistencia amerita valoración médica.

Pruebas para detectarlo a tiempo

La detección temprana es posible mediante estudios de tamizaje. Entre los más utilizados se encuentran:

Prueba de sangre oculta en heces, que identifica rastros de sangre no visibles.

Colonoscopia, procedimiento que permite observar el interior del colon y recto, además de retirar pólipos que podrían volverse cancerosos.

Sigmoidoscopia, que examina la parte final del intestino grueso.

Especialistas recomiendan iniciar revisiones periódicas a partir de los 45 o 50 años, o antes si existen antecedentes familiares.

¿Qué es el cáncer de páncreas?

El cáncer de páncreas se origina en los tejidos de este órgano, que cumple funciones clave en la digestión y en la regulación del azúcar en la sangre. A diferencia del cáncer colorrectal, suele detectarse en etapas avanzadas debido a la falta de síntomas específicos en fases iniciales.

Aunque muchas veces es silencioso, pueden presentarse señales como:

Dolor en la parte superior del abdomen que puede extenderse a la espalda.

Pérdida de peso involuntaria.

Falta de apetito.

Ictericia (coloración amarillenta de piel y ojos).

Orina oscura o heces claras.

Náuseas y problemas digestivos.

Estos síntomas pueden relacionarse con otras enfermedades, pero si son persistentes es importante buscar atención médica.

Factores de riesgo

Entre los principales factores asociados se encuentran:

Tabaquismo.

Obesidad.

Diabetes.

Antecedentes familiares de cáncer de páncreas.

Pancreatitis crónica.

En personas con alto riesgo, el médico puede recomendar estudios de imagen como tomografías o resonancias, así como análisis específicos.

Mantener un estilo de vida saludable puede contribuir a reducir el riesgo de ambos tipos de cáncer. Esto incluye una alimentación rica en fibra, frutas y verduras, actividad física regular, evitar el consumo de tabaco y moderar el alcohol.

Además, acudir a revisiones médicas periódicas permite identificar lesiones precancerosas o cambios sospechosos antes de que la enfermedad avance. La detección temprana aumenta considerablemente las probabilidades de tratamiento exitoso, especialmente en el caso del cáncer colorrectal.

Reconocer las señales del cuerpo, no ignorar síntomas persistentes y cumplir con los estudios de tamizaje recomendados son acciones clave para enfrentar a tiempo el cáncer colorrectal y el de páncreas.

