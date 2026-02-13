El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, y dentro de sus distintos tipos, el colorrectal y el de páncreas destacan por su impacto en la salud pública. Ambos pueden avanzar de forma silenciosa durante meses o incluso años, por lo que reconocer señales tempranas y acudir a revisiones médicas oportunas puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico.El cáncer colorrectal se desarrolla en el colon o el recto, partes del intestino grueso. De acuerdo con organismos como la Organización Mundial de la Salud, se encuentra entre los tipos de cáncer más frecuentes a nivel global.En sus primeras etapas, este tipo de cáncer puede no provocar síntomas evidentes. Sin embargo, existen manifestaciones que deben tomarse en cuenta:Estos signos no siempre significan cáncer, pero su persistencia amerita valoración médica.La detección temprana es posible mediante estudios de tamizaje. Entre los más utilizados se encuentran:Especialistas recomiendan iniciar revisiones periódicas a partir de los 45 o 50 años, o antes si existen antecedentes familiares.El cáncer de páncreas se origina en los tejidos de este órgano, que cumple funciones clave en la digestión y en la regulación del azúcar en la sangre. A diferencia del cáncer colorrectal, suele detectarse en etapas avanzadas debido a la falta de síntomas específicos en fases iniciales.Aunque muchas veces es silencioso, pueden presentarse señales como:Estos síntomas pueden relacionarse con otras enfermedades, pero si son persistentes es importante buscar atención médica.Entre los principales factores asociados se encuentran:En personas con alto riesgo, el médico puede recomendar estudios de imagen como tomografías o resonancias, así como análisis específicos.Mantener un estilo de vida saludable puede contribuir a reducir el riesgo de ambos tipos de cáncer. Esto incluye una alimentación rica en fibra, frutas y verduras, actividad física regular, evitar el consumo de tabaco y moderar el alcohol.Además, acudir a revisiones médicas periódicas permite identificar lesiones precancerosas o cambios sospechosos antes de que la enfermedad avance. La detección temprana aumenta considerablemente las probabilidades de tratamiento exitoso, especialmente en el caso del cáncer colorrectal.Reconocer las señales del cuerpo, no ignorar síntomas persistentes y cumplir con los estudios de tamizaje recomendados son acciones clave para enfrentar a tiempo el cáncer colorrectal y el de páncreas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB