El 14 de febrero suele estar marcado por flores, cenas especiales y detalles pensados para sorprender. Sin embargo, no todos los obsequios generan el efecto esperado. En el marco del Día de San Valentín, elegir mal puede convertirse en un momento incómodo o incluso en motivo de molestia.

A continuación, cinco regalos que conviene evitar este 14 de febrero y las razones por las que podrían no ser bien recibidos.

CANVA

1.- Artículos de higiene personal

Perfumes muy específicos, desodorantes, cremas para el acné o productos “anti-edad” pueden interpretarse como una indirecta sobre la apariencia o el cuidado personal de la pareja. Aunque la intención sea práctica, este tipo de detalle puede resultar poco romántico o incómodo si no se conoce bien el gusto de la otra persona.

2.- Regalos reciclados o reutilizados

Obsequiar algo que ya se tenía guardado en casa, un presente que alguien más regaló anteriormente o un artículo visiblemente usado puede enviar un mensaje negativo. El 14 de febrero suele asociarse con dedicación y esfuerzo, por lo que un regalo improvisado puede percibirse como falta de interés.

3.- Electrodomésticos o utensilios del hogar (sin contexto)

Una licuadora, una plancha o utensilios de cocina pueden ser útiles, pero no necesariamente románticos. Si no existe una conversación previa o un interés claro por ese objeto, el detalle podría interpretarse como algo práctico más que especial, especialmente en una fecha que tradicionalmente celebra el afecto.

4.- Peluches gigantes sin considerar gustos

Aunque los peluches han sido un clásico en San Valentín, no todas las personas disfrutan este tipo de detalles, sobre todo si son de gran tamaño y difíciles de guardar. Antes de optar por este regalo, conviene pensar si realmente encaja con la personalidad y preferencias de quien lo recibirá.

CANVA

5.- Regalos con mensaje inapropiado o de broma pesada

Artículos con frases ofensivas, bromas incómodas o mensajes que hagan referencia a inseguridades pueden arruinar el momento. El humor no siempre es bien interpretado en fechas significativas, por lo que es recomendable optar por detalles que refuercen el cariño y el respeto.

Más allá del presupuesto, el éxito de un regalo radica en la intención y en el conocimiento de los gustos de quien lo recibe. El 14 de febrero no se trata de cumplir con una tradición, sino de expresar afecto de forma auténtica.

Evitar estos obsequios puede ayudar a que la celebración del Día de San Valentín sea un momento agradable y significativo para ambas partes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

