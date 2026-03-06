Viernes, 06 de Marzo 2026

Tips para esconder un chupetón CORRECTAMENTE con maquillaje

Estas marcas son moretones ya que con la succión los vasos sanguíneos se rompen y se acumula sangre
 

Por: El Informador

El maquillaje puede ayudar a ocultar el chupetón por algunas horas, pero la marca desaparecerá de manera natural con el paso de los días. CANVA

Los chupetones, también conocidos como marcas de succión, suelen aparecer en el cuello u otras zonas visibles de la piel. Aunque son temporales, muchas personas prefieren cubrirlos cuando necesitan asistir a la escuela, al trabajo o a algún evento. El maquillaje puede ser una herramienta útil para disimularlos de manera rápida y sencilla.

A continuación, algunos consejos prácticos para ocultar un chupetón utilizando maquillaje.

1.- Prepara bien la piel

Antes de aplicar cualquier producto, es importante limpiar el área con agua y un limpiador suave. Después, se recomienda usar una crema hidratante ligera. Esto ayuda a que el maquillaje se adhiera mejor y evita que la piel luzca seca o agrietada.

2.- Usa correctores de color

Los chupetones suelen tener tonos rojizos, morados o azulados. Para neutralizar estos colores se pueden usar correctores de color:

  • Corrector verde: ayuda a contrarrestar tonos rojos.
  • Corrector amarillo: funciona bien para marcas moradas o azuladas.
  • Corrector durazno o naranja claro: puede ayudar a equilibrar tonos oscuros en pieles medias o morenas.

Se debe aplicar una pequeña cantidad con la yema del dedo o con una brocha, difuminando suavemente sin frotar demasiado.

3.- Aplica corrector del tono de tu piel

Después de neutralizar el color, se coloca un corrector que coincida con el tono natural de la piel. Este paso ayuda a cubrir el área y a que la marca se vea menos visible. Lo ideal es dar pequeños toques para integrar el producto en lugar de arrastrarlo.

4.- Utiliza base de maquillaje

Una capa ligera de base sobre el corrector puede ayudar a igualar el tono de toda la zona. Es recomendable difuminar bien los bordes para que el maquillaje no se note.

5.- Sella con polvo traslúcido

El polvo traslúcido ayuda a fijar el maquillaje y evita que se mueva con el paso de las horas. Se aplica suavemente con una brocha o esponja, presionando ligeramente sobre el área.

6.- Revisa con luz natural

Después de terminar, conviene mirar el resultado con luz natural. Esto permite detectar si la marca aún se nota y si es necesario aplicar un poco más de corrector o base.

7.- Lleva maquillaje para retoques

Si el chupetón está en una zona que se mueve mucho, como el cuello, el maquillaje puede desgastarse. Llevar el corrector o el polvo en la bolsa puede servir para hacer pequeños retoques durante el día.

El maquillaje puede ayudar a ocultar el chupetón por algunas horas, pero la marca desaparecerá de manera natural con el paso de los días. Mientras tanto, aplicar los productos correctamente y difuminarlos bien puede hacer que la piel luzca más uniforme y discreta.

