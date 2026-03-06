Los chupetones, también conocidos como marcas de succión, suelen aparecer en el cuello u otras zonas visibles de la piel. Aunque son temporales, muchas personas prefieren cubrirlos cuando necesitan asistir a la escuela, al trabajo o a algún evento. El maquillaje puede ser una herramienta útil para disimularlos de manera rápida y sencilla.

A continuación, algunos consejos prácticos para ocultar un chupetón utilizando maquillaje.

1.- Prepara bien la piel

Antes de aplicar cualquier producto, es importante limpiar el área con agua y un limpiador suave. Después, se recomienda usar una crema hidratante ligera. Esto ayuda a que el maquillaje se adhiera mejor y evita que la piel luzca seca o agrietada.

2.- Usa correctores de color

Los chupetones suelen tener tonos rojizos, morados o azulados. Para neutralizar estos colores se pueden usar correctores de color:

Corrector verde: ayuda a contrarrestar tonos rojos.

Corrector amarillo: funciona bien para marcas moradas o azuladas.

Corrector durazno o naranja claro: puede ayudar a equilibrar tonos oscuros en pieles medias o morenas.

Se debe aplicar una pequeña cantidad con la yema del dedo o con una brocha, difuminando suavemente sin frotar demasiado.

3.- Aplica corrector del tono de tu piel

Después de neutralizar el color, se coloca un corrector que coincida con el tono natural de la piel. Este paso ayuda a cubrir el área y a que la marca se vea menos visible. Lo ideal es dar pequeños toques para integrar el producto en lugar de arrastrarlo.

4.- Utiliza base de maquillaje

Una capa ligera de base sobre el corrector puede ayudar a igualar el tono de toda la zona. Es recomendable difuminar bien los bordes para que el maquillaje no se note.

5.- Sella con polvo traslúcido

El polvo traslúcido ayuda a fijar el maquillaje y evita que se mueva con el paso de las horas. Se aplica suavemente con una brocha o esponja, presionando ligeramente sobre el área.

6.- Revisa con luz natural

Después de terminar, conviene mirar el resultado con luz natural. Esto permite detectar si la marca aún se nota y si es necesario aplicar un poco más de corrector o base.

7.- Lleva maquillaje para retoques

Si el chupetón está en una zona que se mueve mucho, como el cuello, el maquillaje puede desgastarse. Llevar el corrector o el polvo en la bolsa puede servir para hacer pequeños retoques durante el día.

El maquillaje puede ayudar a ocultar el chupetón por algunas horas, pero la marca desaparecerá de manera natural con el paso de los días. Mientras tanto, aplicar los productos correctamente y difuminarlos bien puede hacer que la piel luzca más uniforme y discreta.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB